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4 جمعيات خيرية تقيم احتفالية بعيد اليتيم فى نادى الشرقية الرياضى

الجمعة، 06 أبريل 2018 04:35 م
4 جمعيات خيرية تقيم احتفالية بعيد اليتيم فى نادى الشرقية الرياضى


الشرقية - إيمان مهنى
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شهدت محافظة الشرقية، اليوم الجمعة، العديد من الكرنفالات الاحتفالية، التى أقامتها جمعيات خيرية بمختلف مدن و مراكز المحافظة بمناسبة عيد اليتيم.
 
وقد شهد نادى الشرقية الرياضى، بمدينة الزقازيق، أحد هذه الاحتفالات، بحضور مئات الأطفال من الأيتام، وذلك بالتنسيق مع 4 جمعيات خيرية كبرى، وهم جمعيات "العسكريين المتقاعدين، ريادة، أنصار الرحمن، سنابل الخير"، شارك فى الحفل عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، الشخصيات العامة وأعضاء النادى، وأحيا الحفل المطربين خالد بيومى نقيب الموسيقيين فى الشرقية وولاء العربى ومحمد قمراوى.
 

 


 


 


 
 
 

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