4 جمعيات خيرية تقيم احتفالية بعيد اليتيم فى نادى الشرقية الرياضى

4 جمعيات خيرية تقيم احتفالية بعيد اليتيم فى نادى الشرقية الرياضىالجمعة، 06 أبريل 2018 04:35 م
إضافة تعليق
شهدت محافظة الشرقية، اليوم الجمعة، العديد من الكرنفالات الاحتفالية، التى أقامتها جمعيات خيرية بمختلف مدن و مراكز المحافظة بمناسبة عيد اليتيم.
وقد شهد نادى الشرقية الرياضى، بمدينة الزقازيق، أحد هذه الاحتفالات، بحضور مئات الأطفال من الأيتام، وذلك بالتنسيق مع 4 جمعيات خيرية كبرى، وهم جمعيات "العسكريين المتقاعدين، ريادة، أنصار الرحمن، سنابل الخير"، شارك فى الحفل عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، الشخصيات العامة وأعضاء النادى، وأحيا الحفل المطربين خالد بيومى نقيب الموسيقيين فى الشرقية وولاء العربى ومحمد قمراوى.
إضافة تعليق
"الليزك".. العمى فى شعاع ليزر..حلموا بالاستغناء عن النظارة.. فضاع بصرهم وتحولت حياتهم لكارثة.. رؤية هالات حول الضوء والألوان بطريقة خاطئة أحد أهم المضاعفات.. ضحايا لـ"اليوم السابع":فكرنا فى الانتحار بعد العملية
"جمعة الكاوتشوك" ترعب جيش الاحتلال.. الفلسطينيون يحتشدون على طول الشريط الحدودى بالجمعة الثانية لمسيرة العودة.. إشعال النار فى ألاف الإطارات التالفة.. إسرائيل تطلق الرصاص الحى وتستعين بـ"المراوح".. (صور)
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة