19 حضانة أطفال و4 أجهزة تنفس صناعى بمستشفى بنى سويف الجامعى

19 حضانة أطفال و4 أجهزة تنفس صناعى بمستشفى بنى سويف الجامعىالجمعة، 06 أبريل 2018 02:24 م
الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
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أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف لـ" اليوم السابع " ارتفاع أعداد حضانات الأطفال بالمستشفى الجامعى إلى 19 حضانة وتوفير 4 أجهزة تنفس و8 أجهزة سباب و8 أجهزة فوتوثبرابي لعلاج الصفراء، مشيراً إلى أنه سيتم إنشاء وحدة تسمى وحدة المبتسرين الجراحية لاستقبال الأطفال حديثي الولادة الذين يحتاجون إلى جراحات طارئة.
وأضاف رئيس الجامعة أنه بالنسبة إلى وحدة رعاية الأطفال وصلت إلى 13 سريرا وغرفا خاصة للعزل وتم إصلاح جهاز التنفس الصناعى الخاص بالقسم (فنتليتور )، مشيراً إلى أنه بدأ العمل بوحدة مناظير الأطفال منذ ثلاثة أشهر وتم إجراء عمل مناظير جهاز هضمى لعدد 10 حالات أطفال من عمر سنتين حتى عمر 10سنوات.
وتابع رئيس الجامعة يوجد بالقسم 2 منظار شرجى و2 منظار للأطفال حتى عمر 12 سنة ومنظار حديثى الولادة ويتم استقبال الأطفال بالوحدة يوم الاثنين من كل أسبوع.
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