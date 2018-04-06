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‏ طلاب متحدى الإعاقة بجامعة المنيا يحصدون 12 ميدالية

الجمعة، 06 أبريل 2018 03:16 م
‏ طلاب متحدى الإعاقة بجامعة المنيا يحصدون 12 ميدالية جانب من التكريم


المنيا- حسن عبد الغفار
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كرم الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا، طلاب الجامعة من متحدى الإعاقة الفائزين بالمراكز الأولى والمشاركين فى اللقاء الرياضى لذوى الاختياجات الخاصة لطلاب الجامعات المصرية التى استضافته المدينة الشبابية بأبى قير بمحافظة الأسكندرية.

وخلال التكريم أشاد الدكتور جمال أبو المجد بطلاب متحدى الإعاقة بجامعة المنيا  الفائزين فى مسابقات اللقاء الرياضى،وبالتمثيل المشرف للجامعة، مؤكداً بأن ما يحتاجونه الطلاب متحدى الإعاقة هو إعطاء الفرصة لهم للتعبير عن ما يمتلكونه من مواهب وقدرات خاصة تمكنهم من تحقيق النجاح والتميز لأنفسهم ومجتمعهم، مشجعهم على استمرار تفوقهم فى دراستهم، ومشاركتهم فى مختلف المسابقات القمية.

وصرح الدكتور مصطفي عبد النبي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأن طلاب جامعة المنيا حصدوا 12 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية فى مسابقات رفع الأثقال، وألعاب قوى، حيث حصلت الطالبة نعمات عبد الهادى  بكلية دار العلوم على المركز الأول وفوزها بالميدالية الذهبية فى بطولة رفع الاثقال، وحصل الطالب خالد الحسينى بكلية التربية على المركز الثانى، وفاطمة أنور بكلية التربية على المركز الثالث فى نفس المسابقة وحصولهما على الميداليتين الفضية والبرونزية، وفى مسابقة العاب قوى، فازت الطالبة ياسمين عبد الصمد بكلية التربية بالمركز الأول، وحصولها على الميدالية الذهبية، وجاء كل من فاطمة جمال عبد الظاهر ، وعنتر محمد الطالبين بكلية دار العلوم، ومحمد جمال الدين، وكيرلس إسحاق بكلية الآداب بالمركز الثانى، بينما حصل الطالب محمد احمد حسن بكلية الفنون الجميلة على المركزالثالث وذلك فى نفس المسابقة.

أشرف علي النشاط الدكتور هاني العربي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة وعماد زكي مدير عام رعاية الطلاب وعادل عبد الله مدير إدارة النشاط الرياضي ورافق الوفد الدكتور أحمد بسيونى ومحمد رشاد مسئولي النشاط الرياضى ومشرفي الطلبة، ونعمة عبد الهادى، مشرفة الطالبات.
 


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