وكيل "تعليم جنوب سيناء" بدء امتحانات النقل للفصل الدراسى الثانى 3 مايو







جنوب سيناء – فايزة مرسال

تنطلق امتحانات النقل للفصل الدراسى الثانى بمدارس جنوب سيناء للصفين الثانى والثالث الابتدائى والنقل للتعليم الفنى 3 مايو لسنة 2017/2018، حيث أعلن محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات بجميع مدارس جنوب سيناء.

وأضاف عقل فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن امتحان الصف السادس الابتدائى يوم الأربعاء 9 مايو، والشهادة الإعدادية 12 مايو 2017/ 2018، بينما تنطلق الأربعاء 2 مايو 2017/2018، امتحانات النقل للصفوف الرابع الخامس الابتدائى والأول والثانى الإعدادى، بينما تبدأت امتحانات طلاب النقل الصف أولى إعدادى والثانوى الفنى والزراعى والثانوى العام بجميع مدن المحافظة.