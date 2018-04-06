وفد مدينة يانجشتوا الصينية يدرس الإستثمار فى الزراعة والأعلاف والصوامع بالأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن خالد سليمان، مدير عام الإدارة العامة للبرامج الأجنبية بالأقصر،أن وفد مدينة يانجشتوا بجمهورية الصين الشعبية، أشاد بحسن الضيافة والاستقبال فى ختام زيارتهم لمحافظة الأقصر، والتى جاءت فى إطار تفعيل اتفاقية التآخى بين مدينة يانجشتوا ومدينة الأقصر التى تم توقيعها فى شهر يناير مطلع العام الجاري.

وأوضح سليمان فى بيان أن الجانب الصينى أكد أن الهدف من هذه الزيارة هو تقوية العلاقات الاقتصادية والتعاون بين البلدين، وأنهم مستعدون للتعاون الاقتصادى العميق، وأنهم منبهرين بحديث محافظ الأقصر عن فرص الاستثمار فى الأقصر بالنسبة للشركات الصينية والتسهيلات التى تقدم لجميع المستثمرين وتوافر البنية التحتية، وأنهم سوف يقومون بدراسة فرص الاستثمار بين المدينتين وما هو متاح تنفيذه بالأقصر مثل الإضاءة الموفرة والسيارات ذات الطاقة النظيفة.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للبرامج الأجنبية فى الأقصر، إلى أن وفد شركة فامسون الصينية ناقش خلال الزيارة كيفية تقديم المساعدة من خلال المجالات التى تعمل فيها الشركة طبقا لمتطلبات محافظة الأقصر، مثل التكنولوجيا وآلات الزراعة والأعلاف وصوامع الغلال، حيث أن شركة فامسون تمتلك خبرة فى كيفية إنجاح تلك المشروعات، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم التواصل بين الجانب الصينى والجانب المصرى "الأقصر" فيما يخص التعاون فى مجالات الزراعة والكهرباء والاستثمار والمناطق الصناعية.

وأوضح سليمان، أن محمد بدر محافظ الأقصر، أكد للوفد الصيني، على ترحيبه بتقوية علاقات التعاون والصداقة بين الجانبين، وترحيبه بأن يكون هناك استثمارات صينية فى المناطق الصناعية، ورغبته أيضا بقدوم شركات صينية لإقامة مشاريع للطاقة الشمسية فى المحافظة التى تتميز بشمس مشرقة طوال العام.

يذكر أن وفد مدينة يانجشتوا قد ضم كل من لى تشونغ شنغ نائب رئيس اللجنة الاستشارية السياسية الشعبية الصينية "يانجتشوا" للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصيني، ووانج رونج شان نائب مدير المكتب العام للجنة المؤتمر الاستشارى السياسى يانجتشوا، ووانج يونج هاى نائب عمدة حكومة غاويو الشعبية، ويانج هانج يانج نائب رئيس المجلس الاستشارى السياسى لمنطقة هانج يانج الشعبية يانجتشوا، وشان يوان بمكتب الشئون الخارجية لمدينة يانجتشوا، ولى شيانغ دونغ المدير العام لشركة فامسون بالقاهرة، وشين جيامين المدير الادارى لشركة فامسون بالقاهرة، وتشانغ لو أحد مهندسى شركة فامسون.