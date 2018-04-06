وصول وسفر 1952راكب بموانئ البحر الأحمر وتداول 476 شاحنة







السويس- سيد نون

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر،أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينتين عمان والحرية2 وعلى متنهم 175راكب و63 شاحنة بضائع و5 شاحنة عفش ركاب و 25 سيارة،بينما تغادر ثلاث سفن وهى مسرة والنوى اكسبريس وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 281 راكب و 112 شاحنة بضائع و 8 سيارة.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال أربع سفن وهى مسرة ، محبة ، النوى اكسبريس ، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 412 راكب و 128 شاحنة بضائع و 11 شاحنة عفش ركاب و 21 سيارة بينما وغادرت السفينتين عمان ، الحرية2 وعلى متنهم 162 راكب و 75 شاحنة بضائع و 4 سيارة .

كما شهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة القاهرة و على متنها 117 راكب و 10 سيارة .

على جانب آخر يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 805 راكب منهم 96 معتمر و تداول 82 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى سينا ، ايلة،بريدج وعلى متنهم 237 راكب و1 براد و1 تريلا.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى سينا ، ايلة ، بريدج و على متنهم 409 راكب منهم 96 معتمر و 2 باص عمرة و 19 براد و 7 تريلا و 34 سيارة فيما غادرت ثلاث سفن وهى سينا ، ايلة ، بريدج و على متنهم 159 راكب و 40 براد و 14 تريلا و 1 سيارة .