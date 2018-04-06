وزير الأثار يتفقد غدا المتحف الإقليمى بسوهاج قبل افتتاحه فى عيد المحافظة

وزير الأثار يتفقد غدا المتحف الإقليمى بسوهاج قبل افتتاحه فى عيد المحافظةالجمعة، 06 أبريل 2018 09:16 ص
الدكتور خالد عنانى وزير الاثار
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تستقبل محافظة سوهاج غدا السبت، الدكتور خالد عنانى وزير الأثار، حيث من المتوقع أن يكون فى استقباله بمطار سوهاج الدولى، محافظ الإقليم، وعدد من القيادات التنفيذية.
هذا ويبدأ الوزير، جولته بالمحافظة، بتفقد متحف سوهاج الإقليمى، والذى وصلت نسبة الإنجاز به أكثر من 95 %، بعد الانتهاء من العرض المتحفى، وسوف يتم افتتاحه فى عيد سوهاج القومى من هذا الشهر، ومن المقرر ، أن يستكمل الوزير والوفد المرافق له جولتهم بسوهاج بتفقد المنطقة الأثرية بأبيدوس بمركز البلينا جنوب المحافظة .
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