video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 أبريل 2018 09:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير الأثار يتفقد غدا المتحف الإقليمى بسوهاج قبل افتتاحه فى عيد المحافظة

الجمعة، 06 أبريل 2018 09:16 ص
وزير الأثار يتفقد غدا المتحف الإقليمى بسوهاج قبل افتتاحه فى عيد المحافظة الدكتور خالد عنانى وزير الاثار


سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

تستقبل محافظة سوهاج غدا السبت، الدكتور خالد عنانى وزير الأثار، حيث من المتوقع أن يكون فى استقباله بمطار سوهاج الدولى، محافظ الإقليم، وعدد من القيادات التنفيذية.
 

هذا ويبدأ الوزير، جولته بالمحافظة، بتفقد متحف سوهاج الإقليمى، والذى وصلت نسبة الإنجاز به أكثر من 95 %، بعد الانتهاء من العرض المتحفى، وسوف يتم افتتاحه فى عيد سوهاج القومى من هذا الشهر، ومن المقرر ، أن يستكمل الوزير والوفد المرافق له جولتهم بسوهاج بتفقد المنطقة الأثرية بأبيدوس بمركز البلينا جنوب المحافظة .

 

   

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

15 صورة ترصد سيناريو العرض المتحفى فى متحف سوهاج القومى

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

متحف سوهاج

وزارة الاثار

وزير الاثار

ابيديوس




لا تفوتك
12 علامة تظهر على طفلك إذا كان ممارسًا للعبة "الحوت الأزرق".. تعرف عليها

12 علامة تظهر على طفلك إذا كان ممارسًا للعبة "الحوت الأزرق".. تعرف عليها

رئيس الأهلى السعودى يعلن ضم عبد الله السعيد

رئيس الأهلى السعودى يعلن ضم عبد الله السعيد

الأقباط يحيون "الجمعة العظيمة" بالصلاة من السادسة صباحًا حتى المساء

الأقباط يحيون "الجمعة العظيمة" بالصلاة من السادسة صباحًا حتى المساء

أسعارالسلع فى السوق المحلى المصرى اليوم الخميس

أسعارالسلع فى السوق المحلى المصرى اليوم الخميس

مخالفات بالجملة وراء غلق مقر شركة "إبسوس" بالقاهرة الجديدة نهائيا.. مصادر: كانت تمثل خطرا على الأمن القومى.. وأصدرت تقارير مغلوطة حول نسب مشاهدة القنوات.. واستغلت الاستطلاعات لمعرفة الحالة الاقتصادية بالبلاد

مخالفات بالجملة وراء غلق مقر شركة "إبسوس" بالقاهرة الجديدة نهائيا.. مصادر: كانت تمثل خطرا على الأمن القومى.. وأصدرت تقارير مغلوطة حول نسب مشاهدة القنوات.. واستغلت الاستطلاعات لمعرفة الحالة الاقتصادية بالبلاد

الهيئة الوطنية تخطر السيسى رسميا بفوزه.. المرشحان للرئاسة يقدمان بيانا تفصيليا للهيئة قبل 17 أبريل بما تم إنفاقه على الحملات الدعائية.. والجهاز المركزى يراجع حسابات حملتى المرشحين

الهيئة الوطنية تخطر السيسى رسميا بفوزه.. المرشحان للرئاسة يقدمان بيانا تفصيليا للهيئة قبل 17 أبريل بما تم إنفاقه على الحملات الدعائية.. والجهاز المركزى يراجع حسابات حملتى المرشحين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة