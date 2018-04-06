video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 أبريل 2018 05:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ورشة فنية للتدريب على الفنون بمهرجان دمنهور الدولى للفولكلور

الجمعة، 06 أبريل 2018 04:27 م
ورشة فنية للتدريب على الفنون بمهرجان دمنهور الدولى للفولكلور جانب من الفرقة


البحيرة: جمال أبو الفضل -ناصر جودة
إضافة تعليق

قررت إدارة المهرجان دمنهور الدولى السادس للفولكلور تكرار الورشة مرة أخرى بمشاركة كل من دولة نيجيريا وسيرلانكا ولبنان والبرازيل وإندونيسيا لتدريب محبى الرقصات والفولكلور على رقصاتهم التراثية، بهدف التقاء الثقافات المختلفة مع بعضها البعض فى ورشة فنية واحدة، وإتاحة فرصة التواصل معها من خلال لغة الفن على مسرح أوبرا دمنهور.
 
ويأتى ذلك فى إطار فعاليات مهرجان دمنهور الدولى  للفولكور، الذى افتتحته كلًا من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والذى يهدف إلى دعم قيم التعايش مع الثقافات المختلفة وقبولها، والتعرف عليها من خلال ملتقى ثقافى يجمع الدول المتنوعة على أرض محافظة البحيرة والتعرف على موروثاتها الشعبية.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مهرجان للفلكلور"الأفرو– صينى" بمشاركة 22 دولة أفريقية بقصر محمد على

البحيرة

اخبار البحيرة

اخبار مصر

المحافظات

مهرجان الفلكلور

وزيرة الثقافة




لا تفوتك
12 علامة تظهر على طفلك إذا كان ممارسًا للعبة "الحوت الأزرق".. تعرف عليها

12 علامة تظهر على طفلك إذا كان ممارسًا للعبة "الحوت الأزرق".. تعرف عليها

رئيس الأهلى السعودى يعلن ضم عبد الله السعيد

رئيس الأهلى السعودى يعلن ضم عبد الله السعيد

"الليزك".. العمى فى شعاع ليزر..حلموا بالاستغناء عن النظارة.. فضاع بصرهم وتحولت حياتهم لكارثة.. رؤية هالات حول الضوء والألوان بطريقة خاطئة أحد أهم المضاعفات.. ضحايا لـ"اليوم السابع":فكرنا فى الانتحار بعد العملية

"الليزك".. العمى فى شعاع ليزر..حلموا بالاستغناء عن النظارة.. فضاع بصرهم وتحولت حياتهم لكارثة.. رؤية هالات حول الضوء والألوان بطريقة خاطئة أحد أهم المضاعفات.. ضحايا لـ"اليوم السابع":فكرنا فى الانتحار بعد العملية

"جمعة الكاوتشوك" ترعب جيش الاحتلال.. الفلسطينيون يحتشدون على طول الشريط الحدودى بالجمعة الثانية لمسيرة العودة.. إشعال النار فى ألاف الإطارات التالفة.. إسرائيل تطلق الرصاص الحى وتستعين بـ"المراوح".. (صور)

"جمعة الكاوتشوك" ترعب جيش الاحتلال.. الفلسطينيون يحتشدون على طول الشريط الحدودى بالجمعة الثانية لمسيرة العودة.. إشعال النار فى ألاف الإطارات التالفة.. إسرائيل تطلق الرصاص الحى وتستعين بـ"المراوح".. (صور)

مرتضى منصور يطلب تفويضا لتعديل لائحة الزمالك فى إعلان عمومية مايو

مرتضى منصور يطلب تفويضا لتعديل لائحة الزمالك فى إعلان عمومية مايو

الأقباط يحيون "الجمعة العظيمة" بالصلاة من السادسة صباحًا حتى المساء

الأقباط يحيون "الجمعة العظيمة" بالصلاة من السادسة صباحًا حتى المساء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة