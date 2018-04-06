ورشة فنية للتدريب على الفنون بمهرجان دمنهور الدولى للفولكلور







البحيرة: جمال أبو الفضل -ناصر جودة

قررت إدارة المهرجان دمنهور الدولى السادس للفولكلور تكرار الورشة مرة أخرى بمشاركة كل من دولة نيجيريا وسيرلانكا ولبنان والبرازيل وإندونيسيا لتدريب محبى الرقصات والفولكلور على رقصاتهم التراثية، بهدف التقاء الثقافات المختلفة مع بعضها البعض فى ورشة فنية واحدة، وإتاحة فرصة التواصل معها من خلال لغة الفن على مسرح أوبرا دمنهور.

ويأتى ذلك فى إطار فعاليات مهرجان دمنهور الدولى للفولكور، الذى افتتحته كلًا من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والذى يهدف إلى دعم قيم التعايش مع الثقافات المختلفة وقبولها، والتعرف عليها من خلال ملتقى ثقافى يجمع الدول المتنوعة على أرض محافظة البحيرة والتعرف على موروثاتها الشعبية.