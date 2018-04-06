نائب رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع مذكرة تفاهم مع ميناء سانتوس البرازيلى







بورسعيد - محمد عزام

زار وفد رفيع المستوى من القطاع الشمالي بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة، أكبر الموانئ في أمريكا اللاتينية على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي الذي عقد مؤخرا في مدينة ساوبولو.



وقال نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اللواء عبد القادر درويش في بيان له اصدره اليوم الجمعة،أن حضوره المنتدى جاء استجابة لدعوة من روبنز حنون ريئس الغرفة التجارية العربية البرازيلية والذي شرفه بالحضور الرئيس البرازيلي ميشيل تامر ، رغبة من الجانب البرازيلي في زيادة التبادل التجاري مع الدول العربية خاصة مصر.



وأضاف اللواء درويش أن الوفد المصري قام بعرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة على رجال الأعمال البرازيليين،استغلالا لاتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر مع أكثر من ٧٠ دولة وتكتل اقتصادي على مستوى العالم وأهمها الاتحاد الأوروبي السوق الأهم لتصدير المنتجات البرازيلية.



وأشار درويش أنه عرض قانون الاستثمار الجديد والذي منح المنطقة الاقتصادية حوافز تمكنها من أن تكون منصة إنطلاق للصادرات البرازيلية للأسواق المحيطة.



كما عرض درويش خلال المنتدى المميزات التنافسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مقارنة بالمناطق الشبيهة سواء في الشرق الأوسط أو في العالم من حيث توفير الأيدي العاملة المدربة والماهرة برواتب مميزة وأيضا انخفاض قيمة الطاقة وتوفرها بعد الاكتشافات الأخيرة في شرق المتوسط مع إمكانية التعامل مع الشباك الواحد في المنطقة الاقتصادية لإنشاء المصانع والشركات وإمكانية تحويل أرباح الشركات من النقد الأجنبي دون قيود مع توفر معامل الأمان والاستقرار في مصر وإشادة كافة المؤسسات الاقتصادية الكبرى.



من جانبه قام السفير المصري في البرازيل علاء الدين رشدي ومحمد الخطيب مدير مكتب التمثيل التجاري وأعضاء البعثة الدبلوماسية بالتنسيق مع الجانب البرازيلي لعقد اجتماعات مكثفة بين وفد المنطقة الاقتصادية والعديد من الشركات الكبرى والمؤسسات الاقتصادية واتحاد الصناعات وهيئة تنمية الصادرات بساوباولو والتي تضم كبرى الشركات التي تمثل ثلث الاقتصاد البرازيلي، وخاصة تلك التي تعمل في مجالات اللوجستيات وإصلاح وعمارة السفن والتصدير للأسواق الخليجية والأوروبية وشمال إفريقيا والصين، والتي تعرفت على دراسة مقدمة من المنطقة الاقتصادية لمزايا تنافسية أكبر للبضائع البرازيلية داخل السوق الأوروبي حال تصديرها من مصر.



وعلى هامش المنتدى الاقتصادي أعلن اللواء عبد القادر درويش توقيع مذكرة تفاهم مع أهم وأكبر الموانيء البرازيلية في أمريكا اللاتينية وهي مينائي سانتوس و ايتاكاي لأغراض التدريب ولتبادل الخبرات مع تنفيذ زيارة ميدانية لميناء سانتوس تم فيه عرض ما تمتلكه الهيئة من إمكانيات كبيرة وموقع استثنائي وموانيء ومناطق صناعية ولوجستية.



كما عقد اللواء درويش اجتماعا مع أحد أكبر شركة لتصنيع الملابس والماركات العالمية والتي تستحوذ على ٣٠٪؜ من السوق البرازيلي والتي أبدت رغبتها في إنشاء مصنع في مصر للتصدير للسوق الأوروبي على أن تكون هناك زيارة للمنطقة الاقتصادية خلال شهر .

