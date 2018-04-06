مياه الصرف الصحى تغرق شارع عمومى بمساكن الجوهرة فى بورسعيد

مياه الصرف الصحى تغرق شارع عمومى بمساكن الجوهرة فى بورسعيدالجمعة، 06 أبريل 2018 07:03 م
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رصدت عدسة "اليوم السابع" مياه الصرف الصحى تغرق شارع عمومى بمساكن الجوهرة الكائنة بحى الزهور حيث تراكمت المياه أمام بنك الإسكان والتعمير أكثر من 5 أيام، ولم يتحرك مسئولا بالتدخل لرفع المياه التى جعلت عملاء البنك يبحثون طريق آخر بعيدا عن الروائح الكريهة.
وقال المهندس وليد محمد عبد العاطى 35 سنة من سكان الجوهرة لـ"اليوم السابع" إن المياه حجزت السيارات الخاصة فضلا عن تعثر أصحابها التحرك لقضاء مصالحهم نظرا لانغمار المنطقة بمياه الصرف والناموس والروائح الكريهة.
ومن جانبهم ناشد أصحاب المحلات ومعارض السيارات ومسئولى البنك العميد وليد البيلى رئيس حى الزهور التدخل لرفع مياه الصرف من الشارع العمومى للحفاظ على الشكل البيئى والصحى والحضارى لسكان الجوهرة.
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