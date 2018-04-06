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مواعيد امتحانات آخر العام الدراسى 2018 لكافة المراحلة التعليمية بمطروح

الجمعة، 06 أبريل 2018 07:11 م
مواعيد امتحانات آخر العام الدراسى 2018 لكافة المراحلة التعليمية بمطروح الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح


مطروح – حسن مشالى
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أكد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن المديرية استعدت لإجراء امتحانات الطلاب فى جميع المراحل بمدارس المحافظة المختلفة، عقب اعتماد وإعلان جداول مواعيد امتحانات جميع الصفوف بالمراحل التعليمية.
 
واعتمد اللواء علاء فتحى أبو زيد محافظ مطروح، مواعيد جداول امتحانات نهاية العام الدراسى بالمراحل التعليمية.
 
وتبدأ الامتحانات للصفين الثانى والثالث الابتدائى يوم الخميس 26 إبريل الجارى وتستمر إلى يوم السبت 28 أبريل، بينما تبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى يوم الأحد 29 أبريل إلى يوم الخميس 3 مايو المقبل، فيما تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائى يوم السبت 5 مايو إلى الأربعاء  9 مايو المقبل.
 
وفى الوقت ذاته، تبدأ امتحانات الصفين الأول والثانى الإعدادى يوم الأربعاء 2 مايو وحتى يوم الثلاثاء 8 مايو، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت 12 مايو وتنتهى يوم الخميس 17 مايو المقبل، وتبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يوم الأربعاء 2 مايو وتنتهي يوم الأربعاء 16 مايو المقبل.

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