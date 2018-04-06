مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين وأسر 13 آخرين فى البيضاء اليمنية







أ ش أ

استهدفت غارات للتحالف العربى بالتعاون مع الجيش اليمني، اليوم الجمعة، عناصر المليشيات الحوثية فى معارك ميدانية بمحافظة البيضاء وسط اليمن، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين وأسر 13 آخرين.



وأوضح مصدر عسكري، وفقا لقناة (العربية الحدث ) الإخبارية، أن عشرات المليشيات سقطوا بين قتيل وجريح فيما سلم 13 عنصرا أنفسهم بعد محاصرتهم فى قمة جبل (مسعودة) بمنطقة (قانية) الذى تم تحريره من قبل الجيش اليمني.



وحقق الجيش اليمنى بدعم من تحالف دعم الشرعية، تقدما ميدانيا بالسيطرة على عدد من المواقع التى كانت تتمركز فيها المليشيات الحوثية بمنطقة (قانية).