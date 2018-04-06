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مقتل مدنى وإصابة 6 آخرين فى انفجار عبوة ناسفة خلف مسجد شمال شرق دمشق

الجمعة، 06 أبريل 2018 01:34 م
مقتل مدنى وإصابة 6 آخرين فى انفجار عبوة ناسفة خلف مسجد شمال شرق دمشق انفجار - أرشيفية


أ ش أ
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أفاد مصدر أمنى فى قيادة شرطة دمشق، اليوم الجمعة، بمقتل مدنى وإصابة 6 آخرين فى انفجار عبوة ناسفة فى منطقة "برزة" شمال شرق دمشق.

وأوضح المصدر وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن عبوة ناسفة داخل سيارة انفجرت خلف مسجد الخنساء فى منطقة برزة شمال شرق دمشق؛ ما أسفر عن مقتل مدنى وإصابة 6 آخرين.

وأصيب 5 أطفال بجروح -فى وقت سابق اليوم- جراء استهداف مسلحى تنظيم "جبهة النصرة" بقذيفة صاروخية على حى المطار بمدينة درعا.

 


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