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مصرع شخص فى حادث سير جنوب بورسعيد

الجمعة، 06 أبريل 2018 09:52 م
مصرع شخص فى حادث سير جنوب بورسعيد حادث سيارة - أرشيفية


بورسعيد - محمد عزام
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لقى شخص مصرعه، مساء اليوم الجمعة، فى حادث سير جنوب محافظة بورسعيد، وذلك بعد سقوطه من دراجة بخارية.

واستقبل مستشفى بورسعيد العام السید إبراهیم سالم سویلم 51 سنة، من قرية بحر البقر جنوب بورسعيد، جثة هامدة، وتم وضع الجثة بمشرحة مستشفى بورسعيد العام تحت تصرف النيابة العامة، للوقوف على ملابسات الحادث.

 


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