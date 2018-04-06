مصرع شخص فى حادث سير جنوب بورسعيد

مصرع شخص فى حادث سير جنوب بورسعيدالجمعة، 06 أبريل 2018 09:52 م
حادث سيارة - أرشيفية
إضافة تعليق
لقى شخص مصرعه، مساء اليوم الجمعة، فى حادث سير جنوب محافظة بورسعيد، وذلك بعد سقوطه من دراجة بخارية.
واستقبل مستشفى بورسعيد العام السید إبراهیم سالم سویلم 51 سنة، من قرية بحر البقر جنوب بورسعيد، جثة هامدة، وتم وضع الجثة بمشرحة مستشفى بورسعيد العام تحت تصرف النيابة العامة، للوقوف على ملابسات الحادث.
إضافة تعليق
"الليزك".. العمى فى شعاع ليزر..حلموا بالاستغناء عن النظارة.. فضاع بصرهم وتحولت حياتهم لكارثة.. رؤية هالات حول الضوء والألوان بطريقة خاطئة أحد أهم المضاعفات.. ضحايا لـ"اليوم السابع":فكرنا فى الانتحار بعد العملية
"جمعة الكاوتشوك" ترعب جيش الاحتلال.. الفلسطينيون يحتشدون على طول الشريط الحدودى بالجمعة الثانية لمسيرة العودة.. إشعال النار فى ألاف الإطارات التالفة.. إسرائيل تطلق الرصاص الحى وتستعين بـ"المراوح".. (صور)
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة