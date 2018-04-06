مصرع شخص فى حادث سير جنوب بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

لقى شخص مصرعه، مساء اليوم الجمعة، فى حادث سير جنوب محافظة بورسعيد، وذلك بعد سقوطه من دراجة بخارية.

واستقبل مستشفى بورسعيد العام السید إبراهیم سالم سویلم 51 سنة، من قرية بحر البقر جنوب بورسعيد، جثة هامدة، وتم وضع الجثة بمشرحة مستشفى بورسعيد العام تحت تصرف النيابة العامة، للوقوف على ملابسات الحادث.