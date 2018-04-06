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"مستقبل وطن" بالمنوفية يحتفل بيوم اليتيم

الجمعة، 06 أبريل 2018 11:32 م
"مستقبل وطن" بالمنوفية يحتفل بيوم اليتيم مستقبل وطن بالمنوفية يحتفل بيوم اليتيم


المنوفية - محمود شاكر
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نظم حزب مستقبل وطن بالمنوفية، برئاسة مصطفى بسيونى احتفال "يوم اليتيم" بقاعة سونستا بشبين الكوم، بحضور النائب ماجد أبو الخير نائب الحزب عن بندر شبين الكوم، وأحمد مدين نائب مركز شبين الكوم، وبمشاركة سوسو بسيونى أمينة المرأة بالمنوفية، وإيمان الجزيرى، وسها سليم، وحنان شعراوى مساعدى أمانة المرأة، وعدد من أعضاء وقيادات الحزب بالمنوفية. 
 
وأكد بسيونى على ضرورة مشاركة الحزب الشارع المصرى كافة احتفالاته الاجتماعية، ومشاركة الأيتام يومهم حتى يعلموا أنهم وسط نسيج وطنى واحد، وأنهم جزء من المجتمع. 
 
وأضاف بسيونى أن الحزب سيفعل كافة أماناته خلال الفترة القادمة بمزيد من الفاعليات والمعارض للوصول لكافة فئات الشعب فى الشارع المنوفى. 
 
وأشار ماجد أبو الخير إلى أن الحزب يدعم الأطفال فى يومهم وأنه يبذل قصارى جهده لحل أكبر عدد من القضايا التى تشغل دائرته وبحث كافة القضايا الإفريقية خلال الأيام المقبلة.
 

 


 


 


 


 


 

 


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