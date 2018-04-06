مساعدة 100 أسرة احتفالا بيوم اليتيم بالمنوفية

مساعدة 100 أسرة احتفالا بيوم اليتيم بالمنوفيةالجمعة، 06 أبريل 2018 09:22 م
جانب من الاحتفاليه
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احتفلت جمعية يوسف الصديق الخيرية اليوم بيوم اليتيم وذلك عن طريق صرف كراتين مواد غذائية وملابس ومساعدات نقدية لما يقرب من مائة أسرة من أسر الأيتام وذلك لدعم غير القادرين، كما قامت بتوزيع مكافأة لحفظة القرآن الكريم وذلك بالتعاون مع دار حضانة الأقصى.
وأكدت ياسمين سامي إبراهيم الجدع رئيس مجلس الإدارة أن للجمعية أنشطة في مجال الخدمات الأجتماعية والمساعدات الأنسانية كتقديم الدعم للأسر الفقيرة وذوي الأحتياجات الخاصة وكبار السن وذلك من خلال توفير الأحتياجات الأساسية من غذاء وكساء ودواء وتوفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة والمساهمة في تزويج الفتيات اليتيمات.
الجدير بالذكر أن جمعية يوسف الصديق الخيرية منظمة مصرية أهلية ، غير حكومية ، لا تهدف إلى الربح ، أنشئت عام 2017 مقيدة برقم 2044 بوزارة التضامن الاجتماعي ، تهدف إلى خدمة الفئات الأكثر احتياجاً ، دون أي تمييز دينى أو سياسي ، وذلك بشكل مؤسسي متطور ويؤكد دور العمل الأهلى فى تنمية المجتمعات اقتصادياً واجتماعياً . تعتمد الجمعية فى تمويلها على التبرعات العينية والنقدية من المصريين داخل مصر.
كما نظم حزب مستقبل وطن المنوفية، بالتعاون مع مؤسسة الدكتور حسين ابو العطا للتنمية الشاملة احتفالا بيوم اليتيم بقر يه سونستا بشبين الكوم، بحضور النائب ما جد ابوالخير والامين العام مصطفي بسيو ني ومحمو د المر سي رئيس مجلس مدينه كفر البطيخ بدمياط والا حمد ي الو كيل وكيل وزارة التضامن ومحمود ابو العطا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحا فظه.
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