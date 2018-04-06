مسئول لبنانى: دول تتعهد بتقديم نحو 2.8 مليار دولار لاقتصاد البلاد







باريس (رويترز)

قال مستشار كبير لرئيس الوزراء اللبنانى اليوم الجمعة، إن دولا تعهدت حتى الآن بتقديم قروض ومنح بنحو 2.8 مليار دولار خلال مؤتمر يهدف إلى دعم اقتصاد البلاد.

وقال نديم المنلا للصحفيين "نحن نتحدث حتى الآن عن نحو 1.8 مليار دولار فى صورة قروض ميسرة و800 مليون دولار فى صورة منح" مضيفا أن إعلانات مهمة أخرى ستصدُر فى وقت لاحق اليوم.

وقال إن ذلك يشمل تجديد خط ائتمان بقيمة مليار دولار من السعودية لم يتم استخدامه.