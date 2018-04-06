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مرسوم ملكى بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة بالسعودية

الجمعة، 06 أبريل 2018 10:24 ص
مرسوم ملكى بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة بالسعودية الملك سلمان بن عبد العزيز


وكالات الأنباء
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صدر أمر سامٍ اليوم الجمعة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة برئاسة وزير الثقافة والإعلام السعودى الدكتورعواد بن صالح العواد وعضوية كل من :

سمو الأمير/ بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود.
ومعالى الدكتور/ عادل بن زيد الطريفى .
ومعالى الأستاذ/ ياسر بن عثمان الرميان.
ومعالى الأستاذ/ تركى بن عبدالمحسن آل الشيخ.
والأستاذ/ وليد بن إبراهيم البراهيم
والأستاذ / عادل بن عبد المحسن المنديل.
والدكتور/ أحمد بن ماطر عسيرى.
والاستاذة/ منى بنت عابد خزندار
والدكتورة/ مائسة بنت محمد أحمد صبيحى.
والدكتور/ عبدالرب سعدالله سعيد إدريس.
والأستاذة/ هيفاء بنت عبدالرحمن المنصور.
والدكتور/ عصام بن أمان الله بخارى.
والأستاذ/ محمد بن عبدالله السيف.


وبهذه المناسبة رفع وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على الدعم المستمر للثقافة، وعلى التكرم بالموافقة على تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة من نخبة من المسؤولين والمختصين فى المجال الثقافى والفنى والإعلامى.


وأضاف الدكتور العواد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة سينهض بمهامه المنوطة به لتطوير قطاع الثقافة والفنون فى المملكة إلى مستوى منافس لإبراز الجوانب الثقافية التى تزخر بها بلادنا والاستفادة من المعطيات الثقافية العالمية وتعزيز جوانب التبادل الثقافى مع الشعوب، وتعريف العالم بالجوانب الإبداعية والفنية التى تزخر بها المملكة، والإسهام فى نشر رسالة السلام والحب من خلال المنتج الأدبى والفكرى والثقافى، وتهيئة الوسائل اللازمة لاستثمار المواهب والطاقات وتطوير القدرات الإبداعية لدى مختلف فئات المجتمع، بما يحقق رؤية المملكة 2030.


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