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محافظ دمياط : فتح الحدائق والمتنزهات مجانا احتفالا بيوم اليتيم

الجمعة، 06 أبريل 2018 02:59 م
محافظ دمياط : فتح الحدائق والمتنزهات مجانا احتفالا بيوم اليتيم محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه


دمياط-معتز الشربينى
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قرر محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، فتح كافة الحدائق والمنتزهات التابعة للمحافظة اليوم الجمعة بالمجان احتفالا بيوم اليتيم.

وذكر بيان صادر عن المحافظة أن جهاز التعمير بدمياط الجديدة فتح أبواب الحديقة المركزية بالمدينة وخصص كميات كبيرة من الهدايا والملابس لهؤلاء الأطفال.

من جانبه، أشار المهندس محمد رجب رئيس الجهاز إلى أن مجلس أمناء المدينة يشارك في هذه الفعاليات، بالإضافة إلى تنظيم احتفالية طوال اليوم تشمل مسابقات وحفلات ولقاءات رياضية وفنية.

كما قامت مراكز الشباب على مستوى المحافظة باستقبال الأيتام منذ الصباح لقضاء يوم كامل داخل هذه المراكز،حيث تم إعداد برنامج شامل بكل مركز، بينما قامت مؤسسات الأيتام بعمل رحلات مجانية إلى رأس البر وشواطئ دمياط الجديدة لقضاء يوم ترفيهي كامل.

 


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