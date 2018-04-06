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محافظ دمياط : تنسيق مع الغرفة التجارية لتوفير السلع بأسعار مخفضة فى رمضان

الجمعة، 06 أبريل 2018 01:06 م
محافظ دمياط : تنسيق مع الغرفة التجارية لتوفير السلع بأسعار مخفضة فى رمضان الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط


دمياط عبده عبد البارى
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تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مع المهندس سمير عثمان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية الاستعدادات الخاصة بمعرض أهلا رمضان وذلك لتوفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مخفضة بمناسبة حلول الشهر الكريم.

وأكد المحافظ فى بيان له اليوم أن مديرية التموين تقوم حاليا باتخاذ العديد من الإجراءات الخاصة بهذا الشأن من خلال التنسيق مع الغرفة التجارية لمتابعة المعرض وحث التجار الجدد على الاشتراك به من أجل خلق روح المنافسة من حيث جودة المنتجات وأسعارها المخفضة لكى يعود المعرض بالنفع على المواطنين. 

كما أكد المحافظ على أنه سيتم عمل متابعة مستمرة للمعرض طوال فترة إقامته من قبل مديرية التموين والجهات الرقابية التابعة لها للوقوف على مدى الالتزام بالمواصفات والصلاحيات والاسعار المناسبة للمواطنين.

وأضاف المحافظ بأنه تم اشتراك فرع شركة الجملة التابع لوزارة التموين بالمعرض وذلك لبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والأسماك والسلع الغذائية الأساسية باسعار مخفضة وبجودة عالية،أما بالنسبة لموقف توفير السلع التموينية وأرصدتها بالمحافظة.

فقد أكد المحافظ على أنه يوجد رصيد كاف من المواد التموينية ( السكر - الزيت - الارز ) بالمحافظة وأن ما تم صرفه للمواطنين من سلع تموينية حتى أول أبريل يعادل ٢١ ٪ من أرصدة المحافظة.

وأكد المحافظ أيضا على أن المحافظة ومديرية التموين تسعيان دائما لتقديم أفضل الخدمات وتوفير السلع الاساسية والغذائية فى متناول أيدى المواطنين.

 

 
 
 

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