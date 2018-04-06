محافظ الإسماعيلية: مليار و177 مليون جنيه حجم الاستثمار بالمنطقة الحرة







الإسماعيلية - جمال حراجى

كشف اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية عن حجم الاستثمار بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، والذى يصل إلى مليار و177 مليون جنيه، وتوفر 14666 فرصة عمل، حيث تعتبر محافظة الإسماعيلية عاصمة إقليم قناة السويس، ويوجد بها مقر رئاسة هيئة قناة السويس، وتدخل ضمن محافظات تنمية محور إقليم قناة السويس وتتمتع بمقومات استثمارية مهمة، وينتظرها مستقبل استثمارى واعد، وهناك اهتمام كبير بالمستثمرين، وتسهيل كل الإجراءات لإقامة مشروعات صناعية كبرى وتوفير فرص عمالة للشباب.

وأشار محافظ الإسماعيلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن الإسماعيلية تضم 3 مناطق صناعية ومنطقة حرة عامة، وتقع المنطقة الصناعية الأولى والثانية غرب مدينة الإسماعيلية على طريق القاهرة الإسماعيلية، الأمر الذى يجعلها مميزة جغرافيا لإرتباطها بكافة الطرق الدولية وقربها من مصادر الخدمات الرئيسية للإنتاج وقربها من مدينة الإسماعيلية، بمساحة 535 فدان مرفقة ومخصصة بالكامل وتتضمن عددا من الصناعات منها، صناعات غذائية وبلاستيكية وكهربائية وكيماوية وخشبية وغزل ونسيج ومواد بناء وصناعات جلدية، وتهدف إلى إقامة مجتمع صناعى متكامل.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق تقع على طريق الشط والعريش، وتبعد عن معدية القنطرة مسافة 5 كيلو مترات وعن كوبرى السلام 10 كيلو مترات، وعن ميناء شرق بورسعيد 40 كم وتتبع مركز ومدينة القنطرة شرق، وتبلغ مساحتها 910 أفدنة، مقسمة إلى 6 مراحل تضم 316 فدانا مرفق بها مرافق و594 فدانا غير مرفقة، وتضم المرحلة الأولى 132 فدانا بها شبكة مياه من محطة القنطرة غرب ومحطة التوطين ومحطة رفع صحى يقدرة 130 لترا لكل ثانية وشبكة تليفونات بقدرة 1000 خط وشبكة طرق، أما المرحلة الثانية مساحاتها 132 فدانا أيضا بها كل المرافق وتشمل شبكة مياه من محطة التوطين وشبكة صرف صحى ومحطة رفع وطرد الصرف وتوجد شبكة كهرباء ومحولات بقدرة 10 ميجا فولت، وشبكة طرق بنسبة 75%، وتشمل المنطقة على عدة صناعات منها مشروع بنجر السكر على مساحة 150 فدانا ومشروع مجمع البتروكيماويات على مساحة 150 فدانا، و2 ميناء جاف ومنطقة خدمات لوجستية على مساحة 45 فدانا و2 منطقة لوجستية أخرى على مساحة 40 فدانا ومشروع ‘نتاج الجبس ومشتقاته وشكائر الورق.

ولفت اللواء يس طاهر إلى أن المنطقة الحرة العامة، والتى تقع على بعد 6 كيلو مترات غرب مدينة الإسماعيلية على الطريق الإقليمى القاهرة بورسعيد بمساحة 677 فدانا، وتهدف إلى إقامة مجمع صناعى تخزينى وتقديم كل التسهيلات للمشروعات مثل تصاريح العمل والإقامة للأجانب وتصاريح دخول الموانئ وغيرها مما يعمل على زيادة حجم العملات الأجنبية بخزانة الدولة، بالإضافة إلى تمتع المشروعات بحوافز وضمانات قانون الاستثمار.

وأوضح محافظ الإسماعيلية أنه تم تقسيم المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية إلى المرحلة الأولى بمساحة 110 أفدنة مضاف إليها 5 قطاعات وطرق ومرافق بمساحة 566 فدانا، وبها 82 مشروعا منها 77 مشروعا منطقة حرة عامة و5 مشروعات منطقة حرة خاصة، ويبلغ حجم الاستثمار بالمنطقة الحرة مليار و177 مليون جنيه وتوفر 14666 فرصة عمل منها 13749 عمالة مصرية و547 عمالة أجنبية، وأهم الصناعات الموجودة بالمنطقة الحرة العامة صناعة المواد الغذائية وصناعة الأدوية والأسلاك النحاسية وصناعة وحدات خلط الخرسانة وتخزين المعدات وتركيب الخلايا الشمسية وصناعة المواد الكيماوية والخدمات البترولية.

وأضاف المحافظ أنه تم مؤخرا الانتهاء من إنشاء منطقة الورش الحرفية بالمستقبل، على مساحة 50 فدانا لإقامة ورش حرفية على مرحلتين، وجار نقل كل الورش بالمدينة والأحياء إلى المنطقة كما تم تحديد 158 فدانا لإقامة منطقة استثمارية جديدة لدفع عملية التنمية الاقتصادية بالمحافظة.