محافظة بورسعيد تنظم 3 احتفاليات كبرى ليلة "شم النسيم"







بورسعيد - محمد عزام

أعلنت محافظة بورسعيد، عن تنظيم 3 إحتفاليات كبرى ليلة "شم النسيم"، وذلك تحت رعاية وحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واشراف المهندس كامل أبو زهرة سكرتير عام المحافظة .

وذكرت المحافظة فى بيان لها ، أن الاحتفالات ستقام فى حديقة سعد زغلول بحي العرب، مع فرقة صوت البحر للفن التلقائي والسمسمية بقيادة الفنانين جابر و فاطمة المرسى، وبحديقة الامل امام مسجد صالح سليم بحي المناخ مع فرقة نجوم الاغنية الشبابية بقيادة الفنان محمد الزهار، وحديقة بنزرت خلف بنزينة الغاز بالتعاونيات بحي الزهور مع فرقة قصر ثقافة بورسعيد للفنون الشعبية للاطفال بقيادة الفنان محمد العشرى.

وتبدأ الاحتفالات فى الثامنة مساءا تحت إشراف محمد الدسوقى، المستشار الثقافى والمشرف العام على الأنشطة الفنية والثقافية بالمحافظة.