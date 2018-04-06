مباحث أبو كبير تحبط ترويج شحنة أسلحة نارية وبيضاء بالشرقية







الشرقية - فتحية الديب

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، القبض على عاطل، بحوزته كمية من الأسلحة النارية والبيضاء، قبل بيعها لعملائه بدائرة المركز، وتم إخطار نيابة أبو كبير العامة برئاسة أحمد حسان، مدير النيابة، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، يفيد بورود معلومات للرائد رائد ربيع، رئيس مباحث أبو كبير، عن قيام "هشام م م ر" 48 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيم بشارع أبو عوض ببندر أبو كبير، بجلب الأسلحة النارية والبيضاء والاتجار فيها.

وعلى الفور توجهت قوة من مباحث المركز، بمشاركة النقيب أحمد نشأت، والملام أول أحمد عبد السلام، والملازم أول أحمد عرفة، معاونين مباحث المركز، بإشراف المقدم شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائى بشمال المديرية، والعميد عمرو عبد الرؤوف، رئيس مباحث المديرية، إلى منزل المتهم، وتم ضبطه.

وبتفتيش المنزل عثر على 21 سلاحا ناريا متنوعا ما بين رشاشات وبنادق وخرطوش وطبنجات، و62 سلاحا أبيض عبارة عن سيوف وخناجر، و15 منظارا، و700 طلقة متنوعة ما بين 9 مللى وخرطوش، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.