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ماراثون للأطفال الأيتام بكورنيش السويس

الجمعة، 06 أبريل 2018 07:18 م
ماراثون للأطفال الأيتام بكورنيش السويس


السويس- سيد نون
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قامت قوات شرطة مرور السويس بتأمين ماراثون خيرى للأطفال الأيتام تم تنظيمه بكورنيش السويس الجديد بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم بمشاركة أكثر من 200 طفل.
 
 
ووزع القائمون على الماراثون بتوزيع جوائز على الأطفال المشاركين فى الاحتفال داخل كورنيش السويس.
 
 
 
وشهدت محافظة السويس اليوم، الجمعة، قيام عدد من الجمعيات الأهلية بتنظيم احتفالات بمناسبة يوم اليتيم.
 

 


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