فصل التيار الكهربائى عن 4 مناطق بمدينة دمياط اليوم

فصل التيار الكهربائى عن 4 مناطق بمدينة دمياط اليومالجمعة، 06 أبريل 2018 02:00 ص
كشك كهرباء
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أعلنت مديرية كهرباء دمياط عن فصل التيار الكهربى عن مغذيات دخول السنانية رقم 1، 2 بهندسة كهرباء شمال دمياط، وذلك لعمل لتغيير أكشاك السكاكين وذلك اليوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 11 صباحاً.
وأعلنت مديرية الكهرباء فى بيان عن المناطق المتأثرة بالفصل وهى: "طريق البحر– ميدان الكوبري– منطقة منزل الكبرى العلوى – المطحن". كما أهابت مديرية كهرباء دمياط بسكان هذه المناطق اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحين انتهاء الأعمال وعودة التيار الكهربائى.
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