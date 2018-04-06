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الجمعة، 06 أبريل 2018 02:07 ص
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فصل التيار الكهربائى عن 4 مناطق بمدينة دمياط اليوم

الجمعة، 06 أبريل 2018 02:00 ص
فصل التيار الكهربائى عن 4 مناطق بمدينة دمياط اليوم كشك كهرباء


دمياط معتز الشربينى
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أعلنت مديرية كهرباء دمياط عن فصل التيار الكهربى عن مغذيات دخول السنانية رقم 1، 2 بهندسة كهرباء شمال دمياط، وذلك لعمل لتغيير أكشاك السكاكين وذلك اليوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 11 صباحاً.

وأعلنت مديرية الكهرباء فى بيان عن المناطق المتأثرة بالفصل وهى: "طريق البحر– ميدان الكوبري– منطقة منزل الكبرى العلوى – المطحن". كما أهابت مديرية كهرباء دمياط بسكان هذه المناطق اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحين انتهاء الأعمال وعودة التيار الكهربائى.

 


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