فصل التيار الكهربائى عن 4 مناطق بمدينة دمياط اليوم

دمياط معتز الشربينى

أعلنت مديرية كهرباء دمياط عن فصل التيار الكهربى عن مغذيات دخول السنانية رقم 1، 2 بهندسة كهرباء شمال دمياط، وذلك لعمل لتغيير أكشاك السكاكين وذلك اليوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 11 صباحاً.

وأعلنت مديرية الكهرباء فى بيان عن المناطق المتأثرة بالفصل وهى: "طريق البحر– ميدان الكوبري– منطقة منزل الكبرى العلوى – المطحن". كما أهابت مديرية كهرباء دمياط بسكان هذه المناطق اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحين انتهاء الأعمال وعودة التيار الكهربائى.