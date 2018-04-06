"فتح" تدعو المجتمع الدولى لإسقاط العنصرية الإسرائيلية







أ ش أ

دعت حركة فتح، المجتمع الدولى إلى إسقاط نظام الفصل العنصرى "الابارتهايد" الذى تفرضه دولة الاحتلال الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى، وإلى فضح جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين السلميين فى فلسطين الذين يطالبون بحق العودة وإنهاء الاحتلال العنصرى.

وقال أسامة القواسمى عضو المجلس الثورى لحركة "فتح" والمتحدث باسمها - فى تصريح صحفى اليوم الجمعة - "إن محاولات إسرائيل الإعلامية لتضليل الرأى العام الدولى حول المتظاهرين بأنهم مسلحون أو يمارسون العنف لن تنجح وباءت بالفشل، والمطلوب من الإعلام العربى وخاصة الناطق باللغات الأجنبية أن يوضح حقيقة ما يجرى من عدوان وإجرام إسرائيلى بحق المدنيين المسالمين الذين يعبرون عن رفضهم للاحتلال والعنصرية الإسرائيلية".

وطالب القواسمى، الجاليات الفلسطينية والعربية بتكثيف جهودهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ومن خلال اللقاءات والاحتكاك اليومى بالمجتمعات الغربية، إيصال رسالة الشعب الفلسطينى الأخلاقية، وإظهار حجم العنصرية والإجرام الإسرائيلي.