غداً .. افتتاح مؤتمر شباب الباحثين الخامس بجامعة قناة السويس







الإسماعيلية – جمال حراجى

تنظم جامعة قناة السويس على مدار يومين فعاليات مؤتمر شباب الباحثين الخامس،غدا السبت والذى تنظمه لجنة شباب الباحثين تحت عنوان"الثورة الصناعية الرابعة هل نحن مستعدون، تحت رعاية الدكتورخالد عبد الغفّار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتورممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضوراللواء يس طاهرمحافظ الإسماعيلية .

وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة، فى بيان لها اليوم أن مؤتمرات شباب الباحثين هي فرصة للقاء الباحثين من مختلف التخصصات من داخل وخارج الجامعة لدعم التعاون البحثي والبحوث متعددة التخصصات، كما يساعد النشر بالمؤتمرعلى إستكمال متطلبات منح درجة الترقي (الماجستير أو الدكتوراة) لأعضاء الهيئة المعاونة أوالمسجلين بجامعة قناة السويس، وذلك بقرارمجلس الجامعة الصادر في نوفمبر 2015.

وأضافت الدكتورة ماجدة هجرس ، أن المؤتمر يدور حول الثورة الصناعية الرابعة،على أنها زيادة في الإنتاجية بسبب الذكاء الإصطناعي وقدرة الكمبيوتر الرقمي أو الروبوت لأداء المهام، وأن الثورة الصناعية فى الطب تمكننا من التصدي لتحدي الأمراض المزمنة في نظام الرعاية الصحية، بإستخدام البيانات الكبيرة (Big Data )، والتعلم العميق (Deep Learning)والكشف عن الأمراض(Disease Detection) ويمكن الإستفادة من تحليل البيانات الكبيرة لتحسين خدمات الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن المشكلة في المستقبل تتمثل في نقص في المهارات التي تتطلبها الوظائف الجديدة، ويحتاج الطلاب إلى فهم كيف يمكن ربط وإستخدام وتطبيق المعرفة المختلفة في سياقات متنوعة، والعمل في إطارمن المشاريع، والتعاون مع زملائهم ومعلميهم ومع العالم الخارجي، وإلى تطويرطرق جديدة للتواصل، ووضعهم أمام الحالات المعقدة لتطويرالتفكيرالنقدي وحل المشاكل المعقدة، وتعلم كيفية أن يكونوا مبدعين وقادرين على تطوير أفكارهم.