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الجمعة، 06 أبريل 2018 05:45 م
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عودة 183 مصريًا ووصول 149 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الجمعة، 06 أبريل 2018 05:04 م
عودة 183 مصريًا ووصول 149 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم


(أ ش أ)
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أكد مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، عودة 183 مصريًا ووصول 149 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مدير الأمن - فى تصريح اليوم الجمعة - إن المنفذ استقبل 183 مصريًا بينهم 165 وصول شرعى و18 غير شرعي، كما تم إنهاء إجراءات سفر 934 بينهم 215 مصريًا و719 ليبيًا، مشيرًا إلى سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول وسفر المصريين عبر المنفذ من وإلى ليبيا.

وأشار إلى أنه تم إنهاء إجراءات مغادرة 125 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، إلى جانب إنهاء إجراءات وصول 149 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

 


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