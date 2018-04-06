عباس يعبر عن تقديره واعتزازه بالمواقف السعودية الداعمة للحقوق الفلسطينية

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عبر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عن تقديره الكبير واعتزازه بالمواقف السعودية المؤيدة والداعمة للحقوق الفلسطينية، الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن الرئيس عباس، إن ما ورد خلال الاتصال الهاتفى بين خادم الحرمين الشريفين، والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وتصريحات ولى العهد السعودى مع مجلة تايم الأمريكية، التى قال فيها "إن الملك سلمان أكد مرارا للرئيس ترامب، بأن المملكة ستدعم كل ما يراه الرئيس الفلسطينى مناسبا أيا كان ما نسمعه من حلفائنا الأمريكيين، وإن أهل مكة أدرى بشعابها، إنما يؤكد أصالة وعروبة مواقف أشقائنا السعوديين الذين لم يتوانوا يوما عن تقديم كل اشكال الدعم والمساندة للحقوق الفلسطينية".

شدد الرئيس عباس، على أن مواقف المملكة العربية السعودية الثابتة والدائمة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطينى وللقدس ومقدساتها، هى مواقف تاريخية نابعة من الموقف العربى القومى والدينى الذى لم يتزعزع منذ عهد المغفور له الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، وصولا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وثمن، باسم الشعب الفلسطينى وقيادته، هذه المواقف "التى تعزز صمودنا وثباتنا وكفاحنا من أجل إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".