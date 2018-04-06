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صور.. 500 طفل يحتفلون بيوم اليتيم بنادى الرى فى شبرا الخيمة

الجمعة، 06 أبريل 2018 08:37 م
صور.. 500 طفل يحتفلون بيوم اليتيم بنادى الرى فى شبرا الخيمة


كتب محمد حجازى
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نظمت مجموعة "شباب التنمية لذوى الإعاقة والتحدى" بشبرا الخيمة، بالتعاون مع نادى الرى، احتفالا خاصا بيوم اليتيم، وذلك فى حدائق النادى وبمدينة الألعاب الترفيهية بمشاركة 500 طفل يتيم من أبناء شبرا الخيمة.

 

وقال طارق صبرى، المدير التنفيذى للنادى منسق عام احتفالات يوم اليتيم، إن تعليمات الدكتور محمد عبد المطلب رئيس مجلس إدارة النادى، رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والدكتور حسين الجمال أمين عام المركز بأن النادى ومدينة الألعاب تفتح أبوابها للأطفال منذ التاسعة صباحا، حتى التاسعة مساء، مجانا 

 

ومن جانبه قال الدكتور حسين السيد، منسق عام شباب تنمية قدرات ذوى الإعاقة منسق الحفلة، إن يجب استبدل كلمة يوم اليتيم بيوم الفرحة والوفاء، مؤكدا أن رجال العمل العام والأعمال وسيدات شبرا الخيمة قاموا بالتبرع المادى والعينى لرسم البهجة والسرور على شفاه الأطفال وأسرهم، من خلال الفقرات الغنائية والاستعراضية، وإقامة معرض للملابس مجانا للأطفال وأسرهم، وأوضح "حسين" فور وصول الأطفال أنه تم توزيع وجبات عليهم .

 

وأضاف "حسين"، خلال تواجده بالحفل، أنه من المقرر أن يتم تنظيم حفل تكريم لعدد 20 أمّا مثالية نهاية اليوم، كما وجه "حسين" الشكر لكل فريق العمل والمنظمين ورجال الأعمال وأصحاب المحلات التى حرصت على إرسال وجبات للأطفال.

صور يوم اليتيم (1)

 

صور يوم اليتيم (2)
 

 

صور يوم اليتيم (3)
 

 

صور يوم اليتيم (4)
 

 

صور يوم اليتيم (5)
 

 

صور يوم اليتيم (6)
 

 

صور يوم اليتيم (7)
 

 

صور يوم اليتيم (8)
 

 

صور يوم اليتيم (9)
 

 

صور يوم اليتيم (10)
 

 


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