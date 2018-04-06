صور.. ننشر مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للمراحل التعليمية بكفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل بجميع الصفوف الدراسية فى الثانى من شهر مايو المقبل، وتنتهى يوم 17 مايو من نفس الشهر، على أن تبدأ الامتحانات الساعة الثامنة صباحًا لجميع صفوف النقل بالابتدائى والإعدادى وكذلك الصف السادس الابتدائى، أما الصف الأول والثاني الثانوى والتعليم المجتمعى والثالث الإعدادى تبدأ الامتحانات الساعة التاسعة صباحاً.

وقال صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "يؤدى تلاميذ الصف الثانى والثالث الابتدائى امتحاناتهم يوم 2 مايو" لغة عربية وخط، لغة إنجليزية، و3 مايو "رياضيات وتربية دينية "، ويؤدى تلاميذ الصف الرابع والخامس الابتدائى امتحاناتهم أيام 5 مايو "لغة عربية خط تربية دينية"، و6 مايو"رياضيات و علوم" ، و7 مايو " لغة إنجليزية ودراسات اجتماعية".

وأضاف: "يؤدى طلاب الصف السادس الابتدائى الامتحان، لمدة 3 أيام، بداية من 8 مايو " لغة عربية وخط إملاء وتربية دينية"، و9 مايو "لغة إنجليزية ودراسات اجتماعية"، و10 مايو "رياضيات ، وعلوم".

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، طلاب الصف الأول والثانى الإعدادى "للتعليم العام والمهنى" يؤدون امتحاناتهم بداية من 5 مايو حتى 9 مايو 2018، فيؤدى طلاب الصف الأول الإعدادى الامتحانات يوم 5 مايو "لغة عربية وخط وإملاء وحاسب آلى"، و6 مايو "دراسات اجتماعية وتربية دينية"، و7 مايو "لغة إنجليزية وتربية فنية"، و8 مايو "علوم وهندسة"، و9 مايو "جبر وإحصاء"، أما الصف الثانى الإعدادى فيؤدى الطلاب 5 مايو امتحان "لغة عربية وخط وإملاء وحاسب آلى"، و6 مايو "هندسة وتربية فنية"، و7 مايو "علوم وتربية دينية"، و8 مايو "جبر واحصاء"، و9 مايو "لغة إنجليزية ، مضيفاً أن طلاب المرحلة الثانوية الصف الأول والثانى عام وتعليم فنى" يؤدون امتحاناتهم بداية من 2 مايو المقبل للصف الأول الثانوى، وتنتهى يوم 16 مايو، وامتحانات الصف الثانى الثانوى تبدأ 3 مايو حتى 17 مايو 2018.

وأوضح وكيل الوزارة أن طلاب الصف الثالث الإعدادى العام والمهنى يؤدون الامتحانات يوم 12 مايو 2018 "لغة عربية وإملاء خط وتربية دينية"، و13مايو لغة إنجليزية، وتربية فنية، و14 مايو دراسات اجتماعية ، و15 مايو هندسة ، و16 مايو جبر وكمبيوتر ، و17 مايو علوم.