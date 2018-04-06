صور.. مهرجان "إحلم بالمستقبل" للتعريف بالبرامج النوعية لطلاب المدارس بالمنصورة







الدقهلية شريف الديب

نظمت جامعة المنصورة بالتعاون مع إدارة الجودة بمدارس الوادى مهرجان التعايش بعنوان "إحلم بالمستقبل" لتعريف طلاب المدارس بالبرامج النوعية المميزة بالكليات المختلفة.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة والدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتنظيم ريتا بولس بمشاركة أكثر من خمسين طالب و طالبة من طلاب مدارس الوادى و مدارس رويال و مدارس الهدى والنور بالمنصورة فى إطار خطة التعليم و التنمية المستدامة.

وتم عمل زيارات للبرامج النوعية للتعرف على برنامج المنصورة - مانشستر الطبى بكلية الطب ،برنامج مانشستر لطب الأسنان ، برنامج الميكاترونك ،برنامج الهندسة الطبية بكلية الهندسة ،برنامج المعلوماتية الطبية بكلية الحاسبات والمعلومات كما تم عمل زيارة للمخيم الكشفى لمشاركة فرق الجوالة فى النشاط الطلابي.

وعلى هامش المهرجان تم تنظيم زيارة لمرضى مركز الأورام لدعم مبادرة "بحلم أخف" بحضور الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و المراكز الطبية المتخصصة و الدكتور محمد حجازي مدير مركز الأورام جامعة المنصورة.

و قد صرح الدكتور محمد حجازى مدير المركز إن فعاليات المبادرة فى إطار تفعيل خطة الشراكة المجتمعية التى تتبناها إدارة مركز الأورام من أجل توفير كافة السبل لتوفير كافة وسائل الدعم المادى و المعنوى لمرضى الأورام بالمركز و سد كافة احتياجاتهم من خلال التعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدنى .

كما قالت ريتا بولس منسق فريق الجودة بمدارس الوادى إن مدارس الوادى تدعم مبادرة "بحلم أخف" لدعم مرضى مركز الأورام جامعة المنصورة و المساهمة فى توفير احتياجاتهم.

و فى ختام الاحتفالية قام الدكتور السعيد عبد الهادى عميد الكلية بتكريم الطلاب المشاركين فى المبادرة موجها الشكر لإدارة المدارس المشاركة و لجميع الطلاب الحضور .

كما اختتمت فعاليات المهرجان بزيارة الدور السابع بالمركز و الذى يتم تجديده حاليا بالتعاون مع فريق فات يونيتد ليكون بعد ذلك مقرا لوحدة أورام الاطفال و كذلك زيارة مشروع كبسولات زرع النخاع بالدور الحادى عشر بالمركز.



مهرجان إحلم بالمستقبل



مهرجان إحلم بالمستقبل



مهرجان إحلم بالمستقبل



مهرجان إحلم بالمستقبل



مهرجان إحلم بالمستقبل



مهرجان إحلم بالمستقبل



مهرجان إحلم بالمستقبل



مهرجان إحلم بالمستقبل



مهرجان إحلم بالمستقبل



مهرجان إحلم بالمستقبل