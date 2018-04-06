صور..مدير أمن القليوبية يتفقد الخدمات الأمنية بكنيسة بولس الرسول بالعبور







القليوبية-نيفين طه

قام اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، منذ قليل ، بتفقد خدمات تأمين الكنائس للتأكد من إنتظام كافة القوات وتنفيذ إجراءات التأمين الوقائي وفرز المترددين على دور العبادة خارج الحرم الآمن .

وشدد مدير الأمن ، على حسن معاملة المواطنين تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية . وشملت جولة المدير مدير الأمن ، المرور على كنيسة بولس الرسول بالعبور وتفقد خلالها عناصر التأمين والقوات وكذا كاميرات المراقبة والبوابات الالكترونية والمجسات ،مشددا على ضرورة تفتيش الحقائب وتواجد العنصر النسائي لتفتيش السيدات.











