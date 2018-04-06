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صور..مدير أمن القليوبية يتفقد الخدمات الأمنية بكنيسة بولس الرسول بالعبور

الجمعة، 06 أبريل 2018 02:25 ص
صور..مدير أمن القليوبية يتفقد الخدمات الأمنية بكنيسة بولس الرسول بالعبور اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية


القليوبية-نيفين طه
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قام اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، منذ قليل ، بتفقد خدمات تأمين الكنائس للتأكد من إنتظام كافة القوات وتنفيذ إجراءات التأمين الوقائي وفرز المترددين على دور العبادة خارج الحرم الآمن .

 
وشدد مدير الأمن ، على حسن معاملة المواطنين تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية .
 
وشملت جولة المدير مدير الأمن ، المرور على كنيسة بولس الرسول بالعبور وتفقد خلالها عناصر التأمين والقوات وكذا كاميرات المراقبة والبوابات الالكترونية والمجسات ،مشددا على ضرورة تفتيش الحقائب وتواجد العنصر النسائي لتفتيش السيدات.

 

 


 

 


 

 


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