صور.. مدير أمن القليوبية يتابع خدمات القوات بطريق مصر إسكندرية الزراعى

صور.. مدير أمن القليوبية يتابع خدمات القوات بطريق مصر إسكندرية الزراعىالجمعة، 06 أبريل 2018 01:13 م
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قام اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية اليوم ، بالمرور على خدمات إدارة تأمين الطرق والمنافذ على طريق مصر – إسكندرية الزراعى.
وتأكد "خيرت" من انتظام القوات وأكد على ضرورة اليقظة التامة ومداومة تمشيط الطرق، مشددا على حالات استخدام السلاح وفقا للقانون وضرورة تقديم يد العون للمواطن على الطرق وحسن معاملة المواطنين.
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