صور.. مديرية الطرق بالأقصر تواصل تركيب بلاط الإنترلوك فى شوارع الكرنك







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، أن العمل مستمر فى تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الجانبية والتفرعات والحارات الضيقة بمدينة الأقصر، حيث يجرى حالياً العمل بشوارع وحوارى منطقة أبو الجود بالكامل، وشوارع الملقطة بمنطقة الكرنك بتكلفة اجمالية تبلغ 5 مليون جنيه.

وأشار مدير مديرية الطرق فى بيان له إلى أنه تم الانتهاء من تركيب بلاط الانترلوك فى شوارع الحمارة، وصلاح سالم ، وذلك بالاضافة إلى عزبة أبو زينة بالمنشية، والشوارع المتفرعة من محمد فريد بالمنشية، بتكلفة اجمالية بلغت مليون جنيه.

وأضاف المهندس أسعد مصطفي، أنه تم الانتهاء أيضاً من أعمال التركيبات بشارع السايس بتفرعاته، وحارة عبد الفتاح الخواجة، وحارة ديوان السوالم، لافتاً إلى أنه من المقرر خلال الخطة الاستثمارية الحالية 2017 - 2018، تنفيذ أعمال الانترلوك فى حارة عبد الحميد، وحارة مدرسة البنات، وشارع الجنينة، وشارع الرعاية، وحارة الدكاترة، وشارع مصطفى عبد الصادق، وشارع الشهيد عبد البارى.

وأشار المهندس أسعد مصطفى، إلى أن ذلك يأتى فى اطار توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، بالحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة السياحية، والتغلب على مشكلة عدم وصول معدات الرصف إلى بعض الحوارى والشوارع الضيقة لتطويرها وإصلاح الطرق بها، وذلك يتم من خلال جدول زمنى محدد يتم الالتزام به لتركيب بلاط الانترلوك بكافة الشوارع الضيقة بالمدينة، والقضاء على الشوارع الترابية وما ينتج عنها من تلوث بيئى، وتسهيل حركة السير والمرور بتلك الشوارع.



بلاط الإنترلوك في شوارع الكرنك



تركيب بلاط الإنترلوك في شوارع الكرنك



شوارع الكرنك



مديرية الطرق والنقل بالأقصر تواصل تركيب بلاط الإنترلوك في شوارع الكرنك