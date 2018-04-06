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صور.. محافظ سوهاج : اعدام عجل غير صالح للاستهلاك الآدمى وتنفيذ 10 قرارات إزالة

الجمعة، 06 أبريل 2018 11:47 ص
صور.. محافظ سوهاج : اعدام عجل غير صالح للاستهلاك الآدمى وتنفيذ 10 قرارات إزالة لجنة الطب البيطرى بسوهاج


سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إن لجنة من مديرية الطب البيطرى أعدمت عجل بقرى يزن 400 كيلوجرام بمجزر الحواويش لعدم صلاحيته للذبح والاستهلاك الآدمى.

وذلك بعدما تبين للأطباء وجود انفجار بالمثانة أدى إلى عدم صلاحية اللحوم، وذلك خلال مرور اللجنة على عدد من المجازر بأخميم لمتابعة أعمال الذبح والتأكد من الالتزام بالاشتراطات المقررة واستخدام الأختام الجديدة حفاظا على صحة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد أبو ضيف مدير عام الطب البيطرى، فى بيان للمحافظة، أن المديرية تقوم بحملات مكثفة بالتعاون مع الوحدات المحلية ومديريات الصحة والتموين للمرور على الأسواق والمجازر ومحلات اللحوم والأسماك الطازجة والمملحة لإحكام الرقابة الصحية على اللحوم، وخاصة مع قرب اعياد الربيع وعيد القيامة المجيد.

وشدد المحافظ على مسئولى الطب البيطرى والصحة والتموين والوحدات المحلية بتكثيف الحملات التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية ومكافحة الجرائم التموينية بشتى أنواعها لضبط الأسواق والحفاظ على صحة المواطنين.

على جانب آخر، أعلن محافظ سوهاج، عن قيام الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بحملة لإزالة المبانى المخالفة بنطاق الحى، أسفرت عن تنفيذ 10 قرارات إزالة لمبانى مخالفة وإخلاء إدارى، وذلك فى إطار خطة المحافظة للتصدى للتعديات وإزالة مخالفات البناء.

ومن جانبه أوضح صلاح المازنى رئيس الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج أن الحى قام بحملة إزالة بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية، بحضور اللواء أحمد عبدالغظيم مساعد مدير الأمن والعميد أحمد أبو عايد مأمور قسم ثان سوهاج، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 3 قرارات إزالة لمبانى من دون ترخيص و 7 قرارات إخلاء إدارى، وجارى المتابعة اليومية للمخالفات وإزالتها تنفيذا لتعليمات المحافظ.                                                                                  

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالمتابعة المستمرة وإزالة جميع المبانى المخالفة للتراخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

 

إزالة بحى شرق سوهاج (3)
إزالة بحى شرق سوهاج 

 

إزالة بحى شرق سوهاج (4)
إزالة بحى شرق سوهاج 

 

لجنه الطب البيطرى (2)
لجنه الطب البيطرى

 

لجنه الطب البيطرى (4)
لجنه الطب البيطرى

 

لجنه الطب البيطرى (5)
لجنه الطب البيطرى

 


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