صور.. محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من اعمال تطوير المسجد العباسى

أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،اليوم الجمعة،تعليماتة بسرعة الانتهاء من اعمال تطوير المسجد العباسى.



جاء ذلك خلال تفقد المحافظ،المرحلة الثانية من أعمال تطوير المسجد العباسي بشارع محمد علي، والذي يعتبر أحد أقدم مساجد المحافظة ويمثل تاريخ كبير لأهالي المحافظة.



وشدد المحافظ علي ان يكون المسجد جاهزا لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك.



وأكد المحافظ علي أهمية أن تكون أعمال التطوير على أعلى مستوى مع الحفاظ على طرازه المميز القديم،مشيرا إلى أن المسجد العباسي له تار يخ كبير وشاهد على الكثير من الأحداث التاريخية الهامة التي مرت على مصر وبورسعيد بشكل خاص.





جانب من الجولة



المحافظ يتفقد اعمال تطوير المسجد