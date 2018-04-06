صور.. محافظ بورسعيد يحضر جنازة شقيق الإعلامى محمد شردى







بورسعيد- محمد عزام

حضر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عصر اليوم الجمعة، صلاة الجنازة على المهندس أيمن مصطفى شردى، شقيق الإعلامى محمد شردى، وذلك بمسجد مريم فى نطاق حى المناخ وبحضور المئات من أهالى بورسعيد .

ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، من داخل مسجد مريم، تقديم العزاء للإعلامى محمد شردى، شقيق المتوفى، وسط حضور المئات من أهالى بورسعيد .

توفى صباح اليوم المهندس أيمن مصطفى شردى، نجل الكاتب الصحفى الكبير مصطفى شردى، وشقيق الكاتب الصحفى والإعلامى محمد مصطفى شردى.