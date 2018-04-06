صور.. محافظ المنيا يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد سيناء بمغاغة







المنيا- حسن عبد الغفار

قدم عصام البديوى، محافظ المنيا واجب العزاء لأسرة الشهيد المجند أحمد سعيد إبراهيم، ابن قرية أشنين بمركز مغاغه، والذى استشهد خلال أداء الواجب الوطنى بالعريش بشمال سيناء.

رافق المحافظ اللواء مصطفى درويش، المشرف العام على مشروعات المحافظة، ومجدى نصر رئيس مدينة مغاغة، وعدد من القيادات التنفيذية.

أعرب المحافظ عن خالص مواساته لأسرة الشهيد، داعيا المولى عز وجل أن يتقبله عنده من الشهداء وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال المحافظ فى بيان إن حق هؤلاء الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن سيأتى بعزيمة رجال مصر البواسل إخوانهم فى القوات المسلحة، لافتا إلى استمرار جهود أجهزة الدولة لاجتثاث الإرهاب وإرسال عناصره إلى الجحيم، ليلقوا جزاء ما اقترفوا من آثام.

وأكد أن مثل هذه الأعمال الخسيسة لن تثنى من إرادة وقوة وعزيمة قواتنا المسلحة والشعب المصرى بأكمله على مواجهة تلك الأيادى الغادرة.



محافظ المنيا يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد سيناء