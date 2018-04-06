video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 أبريل 2018 05:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الإسماعيلية: الانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال أعياد الربيع

الجمعة، 06 أبريل 2018 04:47 م
صور.. محافظ الإسماعيلية: الانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال أعياد الربيع جانب من الجولة


الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية والخدمية، انتهت من وضع اللمسات الأخيرة، واتخاذ كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم.

وقال المحافظ إن الإسماعيلية استعدت لاستقبال ضيوفها من جميع محافظات الجمهورية للاحتفال بهذه المناسبة السنوية للاستمتاع بقضاء الاحتفالات بالحدائق والأندية والشواطئ، حيث اعتادت أن تستقبل كل عام خلال هذه المناسبة ما يزيد عن نصف مليون زائر من المحافظات المجاورة.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التى قام بها محافظ الإسماعيلية، يرافقه محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ورؤساء الأحياء، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، والتى تضمنت تفقد ومتابعة المحافظ ومرافقوه من القيادات لجميع الحدائق والمنتزهات العامة ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال الصيانة الشاملة للمسطحات الخضراء مرورا بطول الطريق الدائرى، وحديقة الغابة، وحدائق الملاحة، وشارع محمد على ومنطقة نمرة6، للوقوف عل ى مدى جاهزية تلك الأماكن لاستقبال الضيوف والزوار .

وأكد المحافظ خلال الجولة على أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات الخدمية ووقف الإجازات لجميع المسؤلين والقيادات خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى تفعيل دور غرف العمليات الفرعية والرئيسية بجميع الوحدات المحلية على مدار الـ24 ساعة لتلقى أية بلاعات أو شكاوى من المواطنيين والتعامل معها بشكل فورى.

وأضاف المحافظ أنه تم التأكيد على تكثيف الحملات المرورية على جميع مداخل ومخارج المحافظة والمحاور والطرق الرئيسية لتيسير حركة المرور ومنع حدوث أى اختناقات.

المحافظ أثناء الجولة
المحافظ أثناء الجولة

 

المحافظ يتابع تجهيز الحدائق العامة
المحافظ يتابع تجهيز الحدائق العامة

 

المحافظ فى الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى
المحافظ فى الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى

 

غابة الشباب جاهزة لاستقبال الضيوف
غابة الشباب جاهزة لاستقبال الضيوف

 

جولة فى شارع محمد على
جولة فى شارع محمد على

 

تواصل العمل فى تطوير الحدائق
تواصل العمل فى تطوير الحدائق

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. احتفالية كبرى بالإسماعيلية لتكريم الأطفال الأيتام

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

احتفالات شم النسيم بالاسماعيليه

حدائق الاسماعيليه

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
12 علامة تظهر على طفلك إذا كان ممارسًا للعبة "الحوت الأزرق".. تعرف عليها

12 علامة تظهر على طفلك إذا كان ممارسًا للعبة "الحوت الأزرق".. تعرف عليها

رئيس الأهلى السعودى يعلن ضم عبد الله السعيد

رئيس الأهلى السعودى يعلن ضم عبد الله السعيد

"الليزك".. العمى فى شعاع ليزر..حلموا بالاستغناء عن النظارة.. فضاع بصرهم وتحولت حياتهم لكارثة.. رؤية هالات حول الضوء والألوان بطريقة خاطئة أحد أهم المضاعفات.. ضحايا لـ"اليوم السابع":فكرنا فى الانتحار بعد العملية

"الليزك".. العمى فى شعاع ليزر..حلموا بالاستغناء عن النظارة.. فضاع بصرهم وتحولت حياتهم لكارثة.. رؤية هالات حول الضوء والألوان بطريقة خاطئة أحد أهم المضاعفات.. ضحايا لـ"اليوم السابع":فكرنا فى الانتحار بعد العملية

"جمعة الكاوتشوك" ترعب جيش الاحتلال.. الفلسطينيون يحتشدون على طول الشريط الحدودى بالجمعة الثانية لمسيرة العودة.. إشعال النار فى ألاف الإطارات التالفة.. إسرائيل تطلق الرصاص الحى وتستعين بـ"المراوح".. (صور)

"جمعة الكاوتشوك" ترعب جيش الاحتلال.. الفلسطينيون يحتشدون على طول الشريط الحدودى بالجمعة الثانية لمسيرة العودة.. إشعال النار فى ألاف الإطارات التالفة.. إسرائيل تطلق الرصاص الحى وتستعين بـ"المراوح".. (صور)

مرتضى منصور يطلب تفويضا لتعديل لائحة الزمالك فى إعلان عمومية مايو

مرتضى منصور يطلب تفويضا لتعديل لائحة الزمالك فى إعلان عمومية مايو

الأقباط يحيون "الجمعة العظيمة" بالصلاة من السادسة صباحًا حتى المساء

الأقباط يحيون "الجمعة العظيمة" بالصلاة من السادسة صباحًا حتى المساء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة