صور.. محافظ الإسماعيلية: الانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال أعياد الربيع







الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية والخدمية، انتهت من وضع اللمسات الأخيرة، واتخاذ كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم.

وقال المحافظ إن الإسماعيلية استعدت لاستقبال ضيوفها من جميع محافظات الجمهورية للاحتفال بهذه المناسبة السنوية للاستمتاع بقضاء الاحتفالات بالحدائق والأندية والشواطئ، حيث اعتادت أن تستقبل كل عام خلال هذه المناسبة ما يزيد عن نصف مليون زائر من المحافظات المجاورة.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التى قام بها محافظ الإسماعيلية، يرافقه محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ورؤساء الأحياء، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، والتى تضمنت تفقد ومتابعة المحافظ ومرافقوه من القيادات لجميع الحدائق والمنتزهات العامة ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال الصيانة الشاملة للمسطحات الخضراء مرورا بطول الطريق الدائرى، وحديقة الغابة، وحدائق الملاحة، وشارع محمد على ومنطقة نمرة6، للوقوف عل ى مدى جاهزية تلك الأماكن لاستقبال الضيوف والزوار .

وأكد المحافظ خلال الجولة على أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات الخدمية ووقف الإجازات لجميع المسؤلين والقيادات خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى تفعيل دور غرف العمليات الفرعية والرئيسية بجميع الوحدات المحلية على مدار الـ24 ساعة لتلقى أية بلاعات أو شكاوى من المواطنيين والتعامل معها بشكل فورى.

وأضاف المحافظ أنه تم التأكيد على تكثيف الحملات المرورية على جميع مداخل ومخارج المحافظة والمحاور والطرق الرئيسية لتيسير حركة المرور ومنع حدوث أى اختناقات.



المحافظ أثناء الجولة



المحافظ يتابع تجهيز الحدائق العامة



المحافظ فى الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى



غابة الشباب جاهزة لاستقبال الضيوف



جولة فى شارع محمد على