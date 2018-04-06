صور.. محافظ أسيوط يشدد على استكمال خطط الرصف فى موعدها







اسيوط -ضحا صالح

قام المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بجولة لعدد من المناطق والشوارع بمدينة أسيوط، لمتابعة حالة النظافة العامة وسير العمل فى خطة تحسين حالة الطرق وتمهيد الشوارع وإصلاحها واستكمال عمليات الرصف وكذلك رفع الإشغالات.

رافقه خلال الجولة الدكتور عواد أحمد سكرتير عام المحافظة المساعد وعبد الرؤوف النمر نائب رئيس حى غرب والقائم بأعمال رئيس الحى وأيمن محروس رئيس حى شرق والعديد من نواب ومساعدى الأحياء ومسئولى المتابعة الميدانية بالمحافظة.

بدأ المحافظ جولته بحى غرب مدينة أسيوط، حيث تفقد منطقة المجاهدين وشارع غرب البلد الرئيسى للتأكد من تنفيذ التكليفات وخطة الرصف الموضوعة مسبقًا للمنطقة، وانتقد المحافظ تباطؤ الحى فى تنفيذ خطة الرصف، وشدد على استكمالها فى موعدها، وقال لن يتم السماح بالتأخير فى تنفيذها وستكون هناك جزاءات رادعة لذلك.

وخلال الجولة تفقد محافظ أسيوط شارع درب ضيف المتفرع من شارع الشيخ يوسف وحارة فضل ومنطقة سوق الثلاثاء، حيث استدعى مسئولى النظافة بسبب وجود عدة مقالب من القمامة فى هذه الشوارع، وشدد على تكثيف أعمال المتابعة على عمليات النظافة العامة وعدم تراكم القمامة بالشوارع بهذا المنظر وتواجد سيارات من حملة النظافة بشكل دائم وتشكيل مجموعات عمل لرفع أيه قمامة أولا بأول.

كما تفقد شارع الكنيسة الإنجيلية الأولى، وشارع زين الدين الشريف بمنطقة ويصا، وأمر برفع الاشغالات الموجودة بالشارع، كما أمر برفع عددًا من السيارات المتهالكة المتروكة خلف مساكن ويصا، مشددًا على ضرورة متابعة نواب الحى بأنفسهم لهذه العملية وعمل تقرير يومى عن ذلك وعدم التباطؤ فى تحرير محاضر لكل من يقوم بوضع هذه الاشغالات، مؤكدًا أن الشوارع العامة ليست ملكا لاحد كما انتقد اعمال الرصف التى تمت بشارع موسى الصباغ، وشدد على ضرورة التأكد من الالتزام بالمعايير المتبعة في تنفيذ أعمال الرصف وجودة الطبقة الاسفلتية قبل أعمال الاستلام.

كما لاحظ المحافظ خلال جولته أحد غرف تفتيش الصرف الصحي مفتوحة ومتروكة بدون حواجز بجوار كوبري فيصل وعلى الفور تم استدعاء القائم بأعمال رئيس حي غرب لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال الأمر والتنبيه عليه بوضع حواجز حول الغرفة حفاظا على أرواح المواطنين والتنسيق مع مسئولي شركة المياه والصرف الصحى، لتغطية غرفة التفتيش، وكذلك التنسيق معهم لتسوية بعض المطابق المرفوعة عن مستوى الشوارع بمنطقة الجامعة حتى لا تتسبب فى حوادث.

وفوجئ المحافظ خلال الجولة بأحد عربات الكارو تقوم بتفريغ ونبش القمامة واستخراجها بشكل عشوائي مما أدى إلي انتشار القمامة بالشارع وعلى الفور تم ضبط عربة الكارو ومصادرتها كما تم خلال الجولة مصادرة 5 عربات كارو بنطاق حى غرب وحى شرق مدينة أسيوط وخاصة العربات التي يقوم أصحابها بالتفتيش في القمامة بالمخالفة للقانون.

كما تفقد المحافظ منطقة الأزهر بحى شرق مدينة أسيوط وشارع سور جامعة الأزهر المقرر انشاء بوابات على مداخله من ناحية ميدان أسماء الله الحسنى ومن الجهة الأخرى المقابلة لمشيخة الأزهر لمنع السيارات التي تحمل مخلفات الهدم والقمامة من الدخول للمنطقة ورمي مخلفاتها بجوار سور جامعة الأزهر وأمر المحافظ بسرعة الانتهاء من انشاء البوابة ورفع كفاءة الطريق من أعمال إنارة وتجديد بلدورات الأرصفة كما تفقد الشوراع التي تم رصفها بمنطقة الوليدية وطالب أيمن محروس رئيس حي شرق بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي بتسوية عدد من المطابق المرفوعة عن مستوى الشارع كما أمر برفع كفاءه شارع كورنيش الوليدية وتكثيف حملات النظافة لإزالة مقالب القمامة المنتشرة بطول السور كما امر برفع اشغالات المقاهي والباعة الجائلين بالمنطقة.

وأكد محافظ أسيوط أنه لا تراجع في إعادة الوجه الحضاري للمدينة وتمهيد كافة الشوارع والمحاور بحي شرق وحي غرب، مشددا على ضرورة توجيه الحملات الانضباطية المستمرة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات وتراكمات القمامة على مستوى ميادين وشوارع المدينة.