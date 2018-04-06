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صور... قبيلة بلى بالشرقية: ملتفون حول الرئيس فى الحرب على الإرهاب

الجمعة، 06 أبريل 2018 04:32 م
صور... قبيلة بلى بالشرقية: ملتفون حول الرئيس فى الحرب على الإرهاب


الشرقية - حمدى عبد العظيم
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احتفلت قبيلة بلى اليوم الجمعة بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى برئاسة الجمهورية لفترة رئاسية ثانية بكفر هربيط مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، بحضور عواقل ومشايخ القبيلة وعلى رأسهم الشيخ محمد رفادة شيخ مشايخ القبيلة بأبو كبير والمستشار صلاح مدنى وكيل التفتيش القضائى بوزارة العدل السابق والمستشار سليم أبو على مهوس والشيخ هليل أبو القيعان شيخ المقابلة بالإسماعيلية وقاضى عرفى قضايا الدم بمصر وصلاح أبو طلال شيخ المحسمة .

كما حضر محمد أبو على مهوس شيخ عرب الوحيشى البلوى واحمد ابو تركى المعيقلى البلوى وشريف بصيلان وصلاح عويضة وعبدالله عقيل وسالم ابو عليان وعوده ابو كتف وحسين ابو رويس ابو مبشر عواقل وشيوخ المقابلة بجزيرة بلى بنها محافظة القليوبية .

وقال الشيخ محمد رفادة شيخ مشايخ القبيلة بأبو كبير، أن القبيلة خرجت عن بكرة أبيها بجميع ربوع مصر للتصويت للرئيس السيسى رئيسا لفترة ثانية واليوم هو أولى التجمعات للقبيلة للاحتفال بفوز رئيسنا البطل ولزيادة التعارف بين ابناء القبيلة .

وأكد الشيخ هليل ابو القيعان شيخ المقابلة بالاسماعيلية وقاضى عرفى قضايا الدم بمصر، أن قبيلة بلى أخوال والد عمرو بن العاص الذى فتح مصر وأم العرب السيدة هاجر مصرية وجميع القبائل العربية ملتفة حول القيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء التى بدأها.

وأضاف المستشار صلاح مدنى أن عمرو بن العاص كان يهوى مصر منذ نعومة أظافره وتاريخ العرب عريق والفتوحات تمت على أيدى القبائل العربية وجميع القبائل العربية بمصر ملتفة حول السيسى رئيس جمهورية مصر وقوفا فى وجه الارهاب الاسود ومساندة لقواتنا المسلحة التى تحارب الارهاب عن العالم أجمع.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


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