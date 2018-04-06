صور.. ضبط 700 كيلو حلوى مجهولة المصدر بمركز البلينا بسوهاج

صور.. ضبط 700 كيلو حلوى مجهولة المصدر بمركز البلينا بسوهاجالجمعة، 06 أبريل 2018 06:15 م
الحلوى المضبوطه
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تمكنت إدارة مراقبة الاغذية بمديرية الصحة بسوهاج برئاسة احمد فؤاد عمران وتحت اشراف الدكتور جمال قريشى القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة من ضبط
من ضبط 700 كيلو حلوى مجهولة المصدر ومصنعه تحت بير السلم وتحتوى على الوان ضاره بمركز البلينا وتم تحرير محضر رقم 4112 جنح البلينا ، وتم إعدام الحلوى الفاسدة .
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