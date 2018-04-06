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الجمعة، 06 أبريل 2018 07:20 م
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صور.. ضبط 700 كيلو حلوى مجهولة المصدر بمركز البلينا بسوهاج

الجمعة، 06 أبريل 2018 06:15 م
صور.. ضبط 700 كيلو حلوى مجهولة المصدر بمركز البلينا بسوهاج الحلوى المضبوطه


سوهاج – عمرو خلف
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تمكنت إدارة مراقبة الاغذية بمديرية الصحة بسوهاج برئاسة احمد فؤاد عمران وتحت اشراف الدكتور جمال قريشى القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة من ضبط
 
من ضبط  700 كيلو حلوى مجهولة المصدر ومصنعه تحت بير السلم وتحتوى على الوان ضاره  بمركز البلينا وتم تحرير محضر رقم 4112 جنح البلينا ، وتم إعدام الحلوى الفاسدة .
 
 
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