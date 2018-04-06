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صور.. رفع 70 طن مخلفات صلبة بالمقلب الوسيط بقرية برديس بالبلينا بسوهاج

الجمعة، 06 أبريل 2018 11:16 ص
صور.. رفع 70 طن مخلفات صلبة بالمقلب الوسيط بقرية برديس بالبلينا بسوهاج رفع المخلفات الصلبة بسوهاج


سوهاج عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا قامت برفع 70 طن من المخلفات الصلبة والأتربة ونقلها من المقلب الوسيط بقرية برديس للمقلب العمومى بالجبل الغربى، باستخدام معدات الوحدة المحلية، وذلك فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين والارتقاء بالمظهر الحضارى بجميع مدن وقرى المحافظة .

وأوضح على رفاعى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا فى بيان،أنه تم التخلص من جميع المخلفات الموجودة بالمقلب الوسيط ببرديس، حيث قامت معدات الوحدة المحلية بنقل تلك المخلفات إلى المدفن العمومى بعيدا عن الكتلة السكنية، واضاف انه تم تنفيذ حملة للنظافة والتجميل عقب رفع القمامة بالمنطقة.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين والارتقاء بالمنظر الحضارى بجميع مدن وقرى المحافظة.

 

البلينا (2)
رقع المخلفات

 

البلينا (6)
رقع المخلفات
 
البلينا (12)
رقع المخلفات
 
البلينا (13)
رقع المخلفات
 

 


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