video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 أبريل 2018 02:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. رئيس "قليوب" تحرر محضر ضد مفتش تموين تتهمه بالاستيلاء على 12 طن هياكل فراخ فاسدة وبيعها

الجمعة، 06 أبريل 2018 01:09 ص
صور.. رئيس "قليوب" تحرر محضر ضد مفتش تموين تتهمه بالاستيلاء على 12 طن هياكل فراخ فاسدة وبيعها الدكتورة عزيزة السيد رئيس مدينة قليوب


القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير
إضافة تعليق

قامت الدكتورة عزيزة السيد رئيس مركز ومدينة قليوب بتحرير محضر بقسم شرطة قليوب، ضد مفتش تموين قليوب ( م .ع ) ، تتهمه فيه بتبديد حرز هياكل فراخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي يوم بلوغه سن المعاش.

وأكد مصدر مسئولأان الدكتورة عزيزة قامت بتسليم مفتش تموين 12 طن هياكل فراخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقام بتبديدهم وبيعيهم بمبلغ وقدره 85 ألف جنية ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

 

رئيس مدينة قليوب تحرر محضر ضد مفتش التموين (1)

رئيس مدينة قليوب تحرر محضر ضد مفتش التموين

 

رئيس مدينة قليوب تحرر محضر ضد مفتش التموين (2)
رئيس مدينة قليوب تحرر محضر ضد مفتش التموين

 

رئيس مدينة قليوب تحرر محضر ضد مفتش التموين (3)
رئيس مدينة قليوب تحرر محضر ضد مفتش التموين 

 

رئيس مدينة قليوب تحرر محضر ضد مفتش التموين (4)
رئيس مدينة قليوب تحرر محضر ضد مفتش التموين

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط أسماك وفراخ فاسدة بالخانكة فى حملة لضبط السلع منتهية الصلاحية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ القليوبيه

اخبار القليوبيه

هياكل فراخ




لا تفوتك
فيديو.. هل أصبح ليفربول فريق محمد صلاح ؟

فيديو.. هل أصبح ليفربول فريق محمد صلاح ؟

التنظيم الدولى للإخوان يسند ملف تشويه مصر لرئيس مركز ابن خلدون بعد ضبط عبدالمنعم أبوالفتوح.. سعد الدين إبراهيم يرحب ويطالب بدعم مالى لبدء تنفيذ الخطة المشبوهة.. ويعد بالاستعانة بدول معروفة بكرهها الشديد للقاهرة

التنظيم الدولى للإخوان يسند ملف تشويه مصر لرئيس مركز ابن خلدون بعد ضبط عبدالمنعم أبوالفتوح.. سعد الدين إبراهيم يرحب ويطالب بدعم مالى لبدء تنفيذ الخطة المشبوهة.. ويعد بالاستعانة بدول معروفة بكرهها الشديد للقاهرة

فيديو وصور.. السعودية توقع اتفاقا لافتتاح 40 دار عرض سينمائية بعد إغلاقها فى السبعينيات.. و"Black Panther" أول فيلم يعرض بها بعدما تعدت إيراداته مليار دولار.. وخطة لإقامة 2500 شاشة بحلول 2030

فيديو وصور.. السعودية توقع اتفاقا لافتتاح 40 دار عرض سينمائية بعد إغلاقها فى السبعينيات.. و"Black Panther" أول فيلم يعرض بها بعدما تعدت إيراداته مليار دولار.. وخطة لإقامة 2500 شاشة بحلول 2030

"القومية للبريد": تحصيل مصاريف الحج عبر مراكز الهيئة بجميع أنحاء الجمهورية

"القومية للبريد": تحصيل مصاريف الحج عبر مراكز الهيئة بجميع أنحاء الجمهورية

برنامج رامز جلال يُثير أزمة فى الأهلي.. اعرف التفاصيل

برنامج رامز جلال يُثير أزمة فى الأهلي.. اعرف التفاصيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة