صور.. رئيس "قليوب" تحرر محضر ضد مفتش تموين تتهمه بالاستيلاء على 12 طن هياكل فراخ فاسدة وبيعها

صور.. رئيس "قليوب" تحرر محضر ضد مفتش تموين تتهمه بالاستيلاء على 12 طن هياكل فراخ فاسدة وبيعهاالجمعة، 06 أبريل 2018 01:09 ص
الدكتورة عزيزة السيد رئيس مدينة قليوب
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قامت الدكتورة عزيزة السيد رئيس مركز ومدينة قليوب بتحرير محضر بقسم شرطة قليوب، ضد مفتش تموين قليوب ( م .ع ) ، تتهمه فيه بتبديد حرز هياكل فراخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي يوم بلوغه سن المعاش.
وأكد مصدر مسئولأان الدكتورة عزيزة قامت بتسليم مفتش تموين 12 طن هياكل فراخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقام بتبديدهم وبيعيهم بمبلغ وقدره 85 ألف جنية ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة .
رئيس مدينة قليوب تحرر محضر ضد مفتش التموين
رئيس مدينة قليوب تحرر محضر ضد مفتش التموين
رئيس مدينة قليوب تحرر محضر ضد مفتش التموين
رئيس مدينة قليوب تحرر محضر ضد مفتش التموين
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