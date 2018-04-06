صور.. حملات نظافة وتجميل شوارع وميادين سوهاج







سوهاج عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج إن الوحدة المحلية لحى الكوثر قامت بعدد من حملات النظافة والتجميل استهدفت نظافة وتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين والحدائق العامة بنطاق الحى، وذلك فى اطار استعدادات الوحدات المحلية لاستقبال اعياد الربيع وعيد القيامة المجيد، وخاصة حى الكوثر الذى يعد مقصدا أساسيا للمواطنين من مختلف مدن وقرى المحافظة فى الاعياد والعطلات.

وأوضح أحمد الشطورى رئيس الوحدة المحلية لحى الكوثر فى بيان أن الحملات شملت رفع القمامة وغسيل الأرصفة وإزالة الأتربة بداية من بوابة مدخل الحى مرورا بالشوارع الرئيسية والفرعية وبين العمارات السكنية، كما تم رفع كفاءة الحدائق العامة وغسيل الأرصفة ودهان الأعمدة وأكشاك الكهرباء وتهذيب الأشجار وقصها بشكل جمالي وعمل صيانة دورية لكشافات الإضاءة واستبدال كشافات الصوديوم بكشافات الليد الموفرة، مؤكدا على استمرار تلك الحملات بناء على تعليمات السيد المحافظ.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بتكثيف أعمال النظافة والتجميل والمتابعة المستمرة وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين،خاصة مع احتفالات المحافظة بأعياد الربيع وعيد القيامة المجيد.

على جانب آخر،قام الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج بجولة ميدانية مفاجئة حيث أشرف على حملة لنظافة وتجميل ورفع كفاءة شارع سوهاج – أخميم الرئيسى والشوارع الفرعية، رافقه خلالها المحاسب كمال شلبى السكرتير العام المساعد وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية لمركز ومدينة اخميم وحى شرق وحى غرب ومعدات وعمال الوحدات المحلية، حيث تم رفع القمامة والاشغالات من على جانبى الطريق وإزالة الأتربة وغسيل الارصفة وصيانة أحواض الزرع وتقليم الأشجار ورفع حاويات القمامة، وتمهيد الشوارع الفرعية لتيسير حركة المواطنين أمام المارة والسيارات .

وشدد المحافظ على مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتجميل بالشوارع الرئيسية والفرعية وتمهيد الطرق والشوارع لتيسير حركة المرور وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين، كما كلف مسئولى الوحدة المحلية بردم إحدى الحفر بالطريق أمام شارع الفردان، ورفع كفاءة محيط مدرسة عرب الأطاولة الابتدائية.

كما تفقد المحافظ أيضا أعمال تطوير الحديقة العامة أمام المديرية المالية، وكلف الوحدة المحلية لحى شرق مدينة سوهاج بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الحديقة حتى تكون متنفس للمواطنين، ورفع القمامة والاشغالات بمحيط منطقة السوق، وترميم ورفع كفاءة رصيف موقف السرفيس .



حملة مكبرة لنظافة ورفع كفاءة شارع سوهاج



حملة مكبرة لنظافة ورفع كفاءة شارع سوهاج



حملة مكبرة لنظافة ورفع كفاءة شارع سوهاج



حملة مكبرة لنظافة ورفع كفاءة شارع سوهاج



حى الكوثر



حى الكوثر