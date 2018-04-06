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صور.. حدائق أسيوط ترسم البهجة على وجوه الأطفال فى يوم اليتيم

الجمعة، 06 أبريل 2018 01:43 م
صور.. حدائق أسيوط ترسم البهجة على وجوه الأطفال فى يوم اليتيم حدائق أسيوط


أسيوط - محمود عجمى
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فتحت الحدائق العامة أبوابها، اليوم الجمعة، لاستقبال الزائرين للاحتفال بيوم اليتيم والذي يوافق الجمعة الأولي من شهر أبريل، وذلك لرسم الفرحة على وجوه الأطفال.

 

وشارك عدد من الجمعيات الأهلية في الاحتفال بيوم اليتيم  بحديقة الفردوس بمدينة أسيوط بمشاركة أكثر من 500 طفل.

 

وقال مصطفى حسن مؤسس فريق فرسان الخير، اننا نشارك للعام الثاني على التوالي في احتفالات يوم اليتيم بمشاركة أكثر من 150 طفلا يتيما، فضلا عن أكثر من 20 شابا من أعضاء الفريق، حيث يتم تنظيم مسابقات ترفيهية وتوزيع الجوائز على الأطفال ولذلك لرسم البهجة علي الأطفال فضلا عن توزيع وجبات عليهم.

 

وأضافت سميرة شحاتة سيد عضو مجلس إدارة بجمعية تحفيظ القرآن وكفالة اليتيم بقرية بني مر ، أن فاعليات الاحتفال بيوم اليتيم بدأت بالجمعية منذ شهر عن طريق عمل أبحاث اجتماعية للأيتام ويتم عمل برنامج ترفيهي كامل وشراء ملابس لهم ، مشيرة إلى أن الجمعية تشارك اليوم فى احتفالات يوم اليتيم بـ54 طفلا وفريق من الجمعية جميعهم متطوعين.

 

وقالت آلاء محمد رئيس مجلس إدارة جمعية بصمة خير بأسيوط، إن الجمعية تشارك اليوم فى احتفالات يوم اليتيم بـ 130 طفلا يتيما، مشيرة إلى تقديم الجمعية لهم برنامج ترفيهى طوال اليوم وتقديم وجبة غذائية للأطفال.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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