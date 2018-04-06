صور ..جمعية من أجل مصر تقيم حفل للأطفال الأيتام بالعاشر من رمضان

صور ..جمعية من أجل مصر تقيم حفل للأطفال الأيتام بالعاشر من رمضانالجمعة، 06 أبريل 2018 03:01 م
جانب من الاحتفال
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نظمت جمعية من أجل مصر، بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، برئاسة المهندس مدحت شهاب، منسق الجمعية بالعاشر من رمضان، حفل علي مسرح نادي الرواد بمدينة العاشر من رمضان، لعدد 1500 طفل يتم،من أطفال المدارس الحكومية ودور الرعاية الاجتماعية.
وكما شارك في الحفل طلاب البعوث الإسلامية للجالية الماليزية، وتضمن الحفل تقديم فقرات ترفيهية للأطفال، فضلا عن توزيع عدد من الهدايا عليهم، ورسم البسمة في وجوهم.
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