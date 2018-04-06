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صور ..جمعية من أجل مصر تقيم حفل للأطفال الأيتام بالعاشر من رمضان

الجمعة، 06 أبريل 2018 03:01 م
صور ..جمعية من أجل مصر تقيم حفل للأطفال الأيتام بالعاشر من رمضان جانب من الاحتفال


الشرقية- فتحية الديب
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نظمت جمعية من أجل مصر، بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، برئاسة المهندس مدحت شهاب، منسق الجمعية بالعاشر من رمضان، حفل علي مسرح نادي الرواد بمدينة العاشر من رمضان، لعدد 1500 طفل يتم،من أطفال المدارس الحكومية ودور الرعاية الاجتماعية.

وكما شارك في الحفل طلاب البعوث الإسلامية للجالية الماليزية، وتضمن الحفل تقديم فقرات ترفيهية للأطفال، فضلا عن توزيع عدد من الهدايا عليهم، ورسم البسمة في وجوهم.

 

 

 

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