صور.. الضباب يسود سماء المستوطنات عقب إحراق إطارات السيارات







كتب- هاشم الفخرانى

غطى الضباب سماء المستوطنات الإسرائيلية التى تعسكر بها قوات الاحتلال الإسرائيلى، عقب إشعال الفلسطينين اطارات السيارات قرب السياج الفاصل لقطاع غزة، وتصاعد إحراق الاطارات بعد صلاة الجمعة، حتى باتت الرؤية معدومة لجيش الاحتلال ووصل الدخان لمستوطنات وبلدات الجنوب المحيط بالقطاع، حيث أعلن الاحتلال المنطقة المحيطة بغزة عسكرية مغلقة.



الضباب يكسو سماء المستوطنات

وذكرت وكالة "فلسطين اليوم" أنه مع تصاعد دخان الاطارات، استخدم الاحتلال خراطيم المياه في محاولة منه لاطفاء الدخان المتصاعد من آلاف الإطارات المشتعلة على الحدود، كما يطلق الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع من الطائرات على المتظاهرين، واستخدام الطائرات أيضا لمحاولة اطفاء الكوشوك.



الضباب

وعلى الرغم من التجهيزات التي زجت بها قوات الاحتلال للتغلب على الكاوشوك، إلا أن الصور أظهرت ضعف مقدرة القناصة الإسرائيليين على استهداف المشاركين في المسيرات السلمية.

وبدأ المئات من المواطنين بالتوافد الى المناطق الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في فعاليات العودة في الجمعة الثانية من مسيرات العودة، التي أطلق عليها اسم "جمعة تأبين الشهداء"، وجمعة الكاوشوك في 5 نقاط مركزية على الحدود.