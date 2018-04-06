صور.. إدارة "أسمنت قفط": سيطرنا على الحريق وطرح المنتج بالسوق يسير بشكل طبيعى







قنا - هند المغربى

أعلن رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مصر للأسمنت بقفط، المهندس علاء إسماعيل فى بيان صادر عن الشركة بأنه تم السيطرة على الحريق المحدود الذى نشب بالمصنع اليوم، وجارى استئناف العملية الإنتاجية بالمصنع، لافتًا إلى أن طرح المنتج فى الأسواق يسير بشكل طبيعى.

فيما أضاف رئيس مجلس الإدارة، أن هناك طواحين أخرى بالمصنع يتم العمل بها بخلاف التى نشب بها الحريق والتى جارى إصلاحها خلال ساعات قليلة.

جاء ذلك على خلفية الحريق الذى نشب بالمصنع بخط الإنتاج، ما أسفر عن خسائر بالماكينات والأجهزة بالمصنع واحتراق المبنى، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده.

وكانت إدارة الدفاع المدنى والحريق قد تلقت بلاغا بنشوب حريق فى مصنع أسمنت قفط، وانتقلت قوة من الحماية المدنية برئاسة العقيد عصام سعد، وكيل إدارة الحماية المدنية، والمقدم أحمد جمال والنقيب كامل غانم، من الحماية المدنية إلى مقر البلاغ، وتمكنت القوات من إخماد الحريق قبل أن يمتد إلى باقى مبانى المصنع.

وأسفر الحريق عن إصابة حمادة رمضان أحمد 39 سنة بحالة اختناق، وتم الدفع بسيارات إسعاف بإشراف الدكتور خالد يوسف مدير مرفق إسعاف قنا لنقل المصاب إلى المستشفى، لتلقى العلاج وتمركزت سيارة أخرى بمحيط المصنع، فيما أسفر الحريق أيضًا عن احتراق المبنى وتلفيات وخسائر بالماكينات والأجهزة بالمبنى.

وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات وجارى تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية للوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه وفحص وتقدير الخسائر والتلفيات بالمصنع.